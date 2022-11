In arrivo il nuovo microfono Sony C-80 a condensatore, un entry-level potente e completo

Per tutti gli appassionati di musica e registrazioni audio, una buona notizia: è in arrivo un nuovo microfono a condensatore della Sony, il C-80, il quale promette fin d’ora ottime performance.

Il nuovo Sony è un microfono base, ossia non professionale, ma di ottima qualità, ideale per tutti gli appassionati che desiderano registrare canzoni in studio o semplici podcast da condividere sul web.

Secondo le affermazioni rilasciate da James Leach, Category Head della sezione europea di Sony, questo nuovo modello basa le sue caratteristiche tecniche e le prestazioni su quelle del settore professionale, permettendo dunque di avere a disposizione un microfono entry-level, ma con le caratteristiche non dissimili da quelle di un prodotto top gamma.

Che cos’è un condensatore

Prima di addentrarci alla scoperta delle caratteristiche del nuovo microfono di casa Sony, spendiamo due parole sui condensatori, così da permettere anche ai meno esperti di capire meglio le caratteristiche di questo microfono.

Il condensatore è un piccolo componente del circuito elettrico che, a prima vista, potrebbe essere scambiato per una batteria, ma in realtà svolge una funzione molto diversa. È composto da un corpo, spesso cilindrico e da due terminali, i quali possono essere posti sulla stessa faccia o una per lato. Le piastre o armature, costituite da materiali conduttori e polarizzanti, nonché separate da un dielettrico, assumono carica inversa nel momento in cui vengono sottoposte a una tensione e accumulano energia.

All’interno del microfono possono essere utilizzati vari tipi di condensatori polarizzati o non-polarizzati, da quelli a film fino ai classici condensatori elettrolitici, presenti anche in molti elettrodomestici.

Come funziona il microfono a condensatore

I microfoni possono essere dinamici oppure a condensatore; in aggiunta si possono citare i microfoni a elettrete, un componente non troppo dissimile dai classici condensatori.

I modelli a condensatore, di cui fa parte il nuovissimo Sony C-80, sono microfoni di tipo elettrostatico e sfruttano l’effetto capacitivo proprio grazie alla presenza di questo elemento.

Il condensatore polarizzato forma la capsula e una delle sue piastre costituisce il diaframma che, sotto l’azione delle onde acustiche, vibra, mettendo in moto quel processo che, tramite la variazione della tensione, genera corrente elettrica sotto forma di segnale acustico.

Si tratta in effetti di un utilizzo particolare dei condensatori, molto diverso rispetto a quello consueto, ma che consente di ottenere microfoni estremamente sensibili e precisi, perfetti anche per gli studi di registrazione. Per un corretto funzionamento, vengono generalmente posti su supporti ammortizzanti per ridurre i disturbi del suono.

Le caratteristiche del microfono a condensatore Sony C-80

Ora che via abbiamo spiegato come funzionano i microfoni a condensatore, scopriamo le caratteristiche del nuovo nato di casa Sony. Il C-80 è un microfono unidirezionale ad alta fedeltà con doppio diaframma per ridurre l’effetto prossimità e ottenere suoni più stabili.

Perfetto tanto per la voce quanto per gli strumenti musicali, riesce a cogliere un’ampia gamma di frequenza, eliminando i rumori e garantendo sempre suoni puliti.

Gli appassionati potranno trovare questo nuovo microfono nei negozi a partire da novembre.