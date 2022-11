La serie Samsung Galaxy S21 riceve Android 13

All’inizio di agosto, Samsung ha avviato il programma beta One UI 5 basato su Android 13 per la serie Galaxy S22. Quindi, verso la fine del mese, ha ampliato il programma per includere il suo telefono di punta del 2021, la serie Galaxy S21 .

Con la serie Galaxy S22 che ha ricevuto la build One UI 5 stabile nella terza settimana di ottobre, era solo questione di tempo prima che anche i telefoni Galaxy S di punta dell’anno scorso ricevessero il loro aggiornamento. Ora, i rapporti dei possessori di Galaxy S21 in alcune parti d’Europa stanno arrivando sull’aggiornamento stabile di Android 13 che colpisce i loro telefoni.

Basato su Android 13 , la skin One UI 5 di Samsung offre numerosi miglioramenti notevoli per migliorare l’usabilità.

One UI 5 for Galaxy S21+ out in UK pic.twitter.com/C4A91BEisK — Adil (@adil78x) November 7, 2022

Per ora, Samsung sembra aver rilasciato il firmware One UI 5 per la serie Galaxy S21 in Spagna, Regno Unito e Germania (tramite Reddit ). Un lancio più ampio dovrebbe avvenire entro la fine della settimana. La build DVJC pesa più di 1,5 GB, quindi assicurati di connettere il telefono a una rete Wi-Fi prima di avviare il processo di download.

Samsung sta già testando la versione beta di One UI 5 per molti dei suoi altri dispositivi, come la serie Galaxy Z Fold 4 , Fold 3 e Galaxy S20 . Il firmware stabile finale per questi telefoni dovrebbe essere lanciato entro la fine di quest’anno, secondo la timeline di rilascio di One UI 5 di Samsung .