Meta annulla lo sviluppo di smartwatch incentrati sulla salute e sulla messaggistica

Meta ha demolito lo sviluppo del suo smartwatch incentrato sulla salute e sulla messaggistica, ponendo fine bruscamente ai piani dell’azienda di competere direttamente con l’Apple Watch.

Secondo quanto riferito , venerdì ai dipendenti è stato detto che i lavori sul progetto di smartwatch sarebbero stati interrotti come parte di uno sforzo di riduzione dei costi che comporterà cambiamenti strutturali per l’azienda.

Il team di sviluppo di smartwatch di Meta passerà ora alla costruzione di occhiali per realtà aumentata, secondo Andrew Bosworth, chief technology officer, che gestisce la divisione Reality Labs di Meta.

Le voci sui piani di Meta di portare uno smartwatch sul mercato sono apparse per la prima volta nel febbraio 2021 , con rapporti che indicavano che il dispositivo aveva un display staccabile con due fotocamere integrate per scattare foto e video da condividere su Facebook, Instagram e WhatsApp.

I primi rapporti suggerivano che Meta intendesse far funzionare il dispositivo utilizzando una connessione cellulare senza la necessità di uno smartphone collegato e per eseguire una versione del software Android di Google. Meta ha anche pianificato di collaborare con altre aziende per creare accessori che consentissero di attaccare il display staccabile a zaini e oggetti simili.

Oltre alla fine del suo progetto di smartwatch, la riorganizzazione interna di Meta porrà fine anche a tutto lo sviluppo del Portale, riporta Reuters . Lanciato per la prima volta nel 2018, Portal era un marchio di smart display con funzionalità di videochiamata che utilizzavano esclusivamente servizi di proprietà di Meta come WhatsApp e Facebook.

Nonostante il rilascio di diverse versioni, Portal non è mai decollato come dispositivo consumer, mentre anche i tentativi di Meta di promuoverlo nel mercato enterprise sono falliti. L’azienda prevede di continuare a vendere display intelligenti con il marchio Portal fino alla fine dell’anno, fino a esaurimento scorte.

