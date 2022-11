L’ex dipendente Apple si dichiara colpevole di aver rubato più di 17 milioni di dollari

L’ex dipendente Apple Dhirendra Prasad questa settimana si è dichiarato colpevole di cospirazione per commettere frode e cospirazione per frodare gli Stati Uniti dopo aver rubato più di 17 milioni di dollari da Apple attraverso schemi di frode postale e telematica.

Secondo l’ufficio del procuratore distrettuale della California settentrionale, Prasad ha lavorato per un periodo di dieci anni tra il 2008 e il 2018. Era nel dipartimento Global Service Supply Chain, acquistando parti e servizi per Apple dai fornitori.

A partire dal 2011, Prasad ha iniziato ad accettare tangenti, gonfiare fatture e rubare parti, il che ha portato Apple a pagare articoli e servizi che non ha ricevuto. Prasad ha lavorato con due fornitori Apple, Robert Gary Hansen e Don M. Baker, per rubare denaro.

Nel 2013, ad esempio, Prasad ha fatto spedire le schede madri dall’inventario di Apple alla società di Baker, CTrends. Baker ha fatto raccogliere i componenti delle schede madri, con Prasad che ha organizzato gli ordini di acquisto per i componenti raccolti in modo che Apple pagasse per le parti che già possedeva. I due hanno diviso i fondi dell’accordo.

Nel 2016, Prasad ha fatto spedire componenti da Apple all’attività di Hansen, Quality Electronics Distributors, Inc. Hansen ha intercettato i componenti, li ha inseriti in un nuovo imballaggio, li ha rispediti al magazzino di Apple e li ha addebitati ad Apple tramite Prasad.

Prasad ha anche incanalato pagamenti illeciti da Hansen ai suoi creditori e ha anche creato una società di comodo per inviare fatture false a CTrends per nascondere pagamenti illeciti e consentire a Baker di richiedere centinaia di migliaia di dollari di detrazioni fiscali ingiustificate.

Prasad potrebbe trascorrere fino a 25 anni in prigione dopo essere stato condannato, con l’udienza prevista per marzo 2023. Deve anche rinunciare a $ 5 milioni di beni che ha guadagnato.

