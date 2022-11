Spotify lancia l’app Apple Watch ridisegnata con diversi miglioramenti

Spotify ha annunciato oggi che sta lanciando un’app Apple Watch riprogettata con una “esperienza di ascolto nuova e migliorata” che consente agli utenti di sfogliare più facilmente musica e podcast in “La tua libreria” e di scaricare più rapidamente la musica per la riproduzione offline.

In un post sul blog, Spotify ha affermato che il nuovo design include opere d’arte più grandi, nuove animazioni, la possibilità di scorrere per mettere Mi piace a una canzone, un punto blu accanto ai nuovi episodi di podcast e altro ancora. Il nuovo design richiederà una versione aggiornata dell’app Spotify che verrà lanciata sull’App Store: al momento della stesura di questo articolo, non sembra essere ancora disponibile per tutti gli utenti.

