Come annullare l’abbonamento a YouTube Premium

YouTube Premium offre molte funzionalità ed è ottimo per le persone la cui piattaforma principale per il consumo di contenuti è YouTube. Tuttavia, se sei già abbonato a YouTube Premium e desideri annullarlo a causa del recente aumento dei prezzi o perché hai trovato un servizio di streaming migliore , questa guida ti mostra come annullare l’abbonamento a YouTube Premium.

Prima di annullare l’abbonamento

È una buona idea consultare la pagina di supporto della Guida di YouTube Premium prima di premere il grilletto e chiarire qualsiasi dubbio in merito all’annullamento e ai rimborsi. Inoltre, i passaggi per annullare il servizio di abbonamento variano a seconda del metodo di pagamento utilizzato per abbonarsi a YouTube Premium: tramite Google Play, Apple Pay sui dispositivi Apple, carta di credito o carta di debito.

Come annullare un abbonamento a YouTube Premium utilizzando un browser web

Apri il tuo browser web e vai alla pagina Abbonamenti a pagamento . Fai clic su Gestisci abbonamento > Disattiva Fai clic su Continua per annullare o fai clic su Pausa invece per metterlo in pausa per un massimo di sei mesi. Seleziona un motivo per l’annullamento e fai clic su Continua Fai clic su Annulla abbonamento un’ultima volta

Come annullare YouTube Premium sull’app YouTube per Android

Avvia YouTube sul tuo dispositivo mobile. Tocca l’icona del tuo profilo nell’angolo in alto a destra. Tocca Acquisti e abbonamenti e tocca il tuo abbonamento YouTube Premium attivo. Tocca Disattiva > Continua per annullare se desideri annullare l’abbonamento. In alternativa, usa l’ opzione Sospendi invece per mettere in pausa il tuo abbonamento per un massimo di sei mesi. Tocca Avanti , scegli il motivo per cui stai annullando l’abbonamento e tocca Sì, annulla Premium .

Come annullare l’abbonamento a YouTube Premium su iPhone e iPad

I passaggi per annullare YouTube Premium su un dispositivo iOS sono gli stessi di Android, a meno che non ti sia abbonato tramite l’App Store. Ecco come annullare l’abbonamento a YouTube Premium tramite l’app delle impostazioni su iOS se ti sei abbonato utilizzando l’App Store.