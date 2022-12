Apple ora chiama il sistema operativo delle cuffie AR/VR “xrOS”

Apple ha deciso di chiamare il software che verrà eseguito sul suo prossimo visore AR/VR “xrOS”, un aggiornamento dall’originale “RealityOS o “rOS” che la società stava pianificando.

Il cambio di nome arriva quando Apple inizia a prepararsi per il lancio del visore, previsto per il 2023. L’auricolare presenterà un proprio sistema operativo, proprio come l’ Apple TV e l’Apple Watch, e avrà un display dedicato App Store .

“XR” sta per realtà estesa, che riguarda sia la realtà aumentata che quella virtuale. Le voci indicano che l’auricolare su cui Apple sta lavorando sarà una “realtà mista” come Microsoft HoloLens, supportando funzionalità di realtà aumentata e virtuale. La realtà aumentata aumenta ciò che l’utente vede nel mondo reale, mentre la realtà virtuale è un’esperienza interamente digitale.

Come si diceva in precedenza, il visore avrà nuove versioni di app esistenti come Mappe e Messaggi, che sono state riprogettate per un’esperienza AR/VR. Apple sta inoltre creando un kit di sviluppo software in modo da poter creare app di terze parti per l’auricolare.

Apple internamente ha fatto riferimento al sistema operativo dell’auricolare come “rOS” durante il processo di sviluppo, ma Bloomberg suggerisce che xrOS è un nome meno generico che consentirà all’auricolare di distinguersi maggiormente.

Oltre a confermare il cambio di nome con fonti Apple anonime, Bloomberg ha anche scoperto che una società fittizia chiamata Deep Dive LLC ha registrato il nome xrOS in diversi paesi e Apple potrebbe potenzialmente essere dietro a questi documenti. Apple utilizza spesso società di comodo per cercare di registrare segretamente i marchi per i prodotti in arrivo.

VIA