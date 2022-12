iPhone 14 Pro Max ottiene un display curvo simile a Samsung nell’ultimo progetto Mod

Un tecnico hardware ha escogitato una modifica per iPhone 14 Pro Max per aggiungere un display che curva ai bordi come un dispositivo Samsung Galaxy.

L’ utente di Twitter @lipilipsi , un autoproclamato tecnico hardware per iPhone specializzato in modifiche di dispositivi Apple aftermarket, ha mostrato il suo ultimo progetto con diverse immagini e un breve video. La modifica comporta la sostituzione del telaio in acciaio inossidabile dell’‌iPhone‌ e l’aggiunta di un nuovo display, ma tutti gli altri componenti del dispositivo rimangono gli stessi.

Il display curvo ricorda in particolare gli smartphone Samsung Galaxy, che hanno avuto display che si curvano sui bordi laterali orizzontali sinistro e destro sin dal lancio del Galaxy Note Edge nel 2014.

@lipilipsi ha intrapreso molte altre modifiche creative all’‌iPhone‌, tra cui l’aggiunta di un display posteriore utilizzando un Apple Watch , il passaggio dalla porta Lightning di un iPhone 13 a USB-C e lo spostamento di un intero dispositivo in un involucro trasparente per vedere i componenti interni.

