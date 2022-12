Kuo: Apple ha in programma di lanciare il nuovo iPad Mini alla fine del 2023 o all’inizio del 2024

Apple sta lavorando a una nuova versione dell’iPad mini, con spedizioni di massa che dovrebbero iniziare verso la fine del 2023 o nella prima metà del 2024, secondo le ultime informazioni condivise dall’analista di TF International Securities Ming-Chi Kuo.

In una serie di tweet di oggi, Kuo ha affermato che un nuovo processore/chip sarà il principale punto di forza del nuovo iPad mini, suggerendo che il dispositivo riceverà solo un aumento delle specifiche. L’attuale iPad mini è stato rilasciato a settembre 2021 e presenta un display da 8,3 pollici, chip A15 Bionic, porta USB-C, pulsante di accensione Touch ID, supporto 5G sui modelli cellulari e altro ancora, con prezzi a partire da $ 499 negli Stati Uniti con 64 GB di stoccaggio.

Kuo non ha condiviso ulteriori dettagli sul nuovo iPad mini, ma ha affermato che è improbabile che Apple sostituisca l’iPad mini con un iPad pieghevole almeno fino al 2025, poiché ritiene che un iPad pieghevole avrebbe un prezzo notevolmente più alto di un iPad. mini.

(2/3)

I think it's unlikely Apple will replace the iPad mini with a foldable iPad in 2025, which may be contrary to what some media previously predicted. It's because a foldable iPad will have a markedly higher price than an iPad mini, so such a replacement is not reasonable.

— 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) December 27, 2022