Pixelmator Pro 3.2 per Mac introduce il supporto per l’editing video

Pixelmator 3.2 “Lumière” è stato pubblicato oggi sul Mac App Store e l’ultimo importante aggiornamento della popolare app di modifica delle immagini offre la possibilità di modificare i video, insieme ad altre importanti funzionalità aggiunte.

La versione 3.2 dell’app consente agli utenti di apportare modifiche rapide ai video, come ritaglio, ritaglio e regolazione del colore, e consente agli utenti di combinarli con testo, immagini e forme, applicare maschere e altro, senza uscire da Pixelmator Pro.

Per semplificare l’editing, l’interfaccia include ora controlli video on-canvas con cui gli utenti possono riprodurre, silenziare, scorrere e impostare il fotogramma dei video nelle composizioni multi-video.

Come parte del supporto per l’editing video, l’aggiornamento include anche il supporto per nuovi formati di video e immagini animate, tra cui MP4 e QuickTime Movie, oltre alla possibilità di aprire ed esportare GIF e PNG animati. I video possono essere esportati con qualità variabile, frame rate regolabile e utilizzando una gamma di tipi di compressione, incluso Apple ProRes.

Inoltre, l’aggiornamento introduce anche una nuova categoria di modelli di titoli di film 4K e aggiunge modelli di social media cinematografici progettati specificamente per la creazione di design in movimento.

Gli utenti possono personalizzare i modelli modificando il video segnaposto, scegliere tra elementi e colori alternativi creati per ciascun modello individualmente e altro ancora. Oppure possono anche combinare modelli di immagini fisse esistenti in Pixelmator Pro con i propri video per creare post animati sui social media e altri design.

Ulteriori miglioramenti in Pixelmator Pro 3.2 includono la possibilità di aprire e modificare Live Photo come video e grandi miglioramenti al supporto del formato di file Motion, inclusa la possibilità di esportare file Motion con livelli video.

