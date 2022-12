Microsoft sta valutando la creazione di un’app all-in-one per la ricerca, lo shopping, la messaggistica e altro ancora

Microsoft sta cercando di creare una “super app” che incorpori una piattaforma di messaggistica, acquisti, ricerca sul Web e notizie in un’unica app, un apparente tentativo di seguire le piattaforme di app store di Apple e Google.

Secondo un rapporto odierno di The Information , Microsoft è nelle prime fasi della creazione di una “super app” sotto la direzione del CEO dell’azienda Satya Nadella. Secondo quanto riferito, Nadella ha incaricato i team di Microsoft di integrare meglio Bing, il motore di ricerca dell’azienda, in altri servizi e app, come Microsoft Teams e Outlook, come base per la “super app”.

Il rapporto di oggi getta anche una nuova luce interessante sui tentativi infruttuosi di Microsoft in passato di superare Google per diventare il motore di ricerca predefinito

su iPhone . Google paga Apple miliardi ogni anno per mantenere l’impostazione predefinita su ‌iPhone‌ e, sebbene gli utenti possano modificarla, l’impostazione predefinita mette Bing di Microsoft in una posizione di svantaggio. Secondo The Information , Microsoft ha avuto colloqui ad alto livello con Apple per provare a superare Google come motore di ricerca predefinito, ma ogni volta ha fallito.

