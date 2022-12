HomePod Mini verrà lanciato in Finlandia, Norvegia e Svezia il 13 dicembre

L’ HomePod mini sarà disponibile in Finlandia, Norvegia e Svezia da martedì 13 dicembre, ha annunciato Apple tramite comunicati stampa .

Al prezzo di 1.249 corone norvegesi/corone svedesi e 109 euro, l’‌HomePod mini‌ sarà disponibile in bianco, blu, arancione, giallo e grigio siderale.

L’‌HomePod mini‌ offre un suono a 360 gradi, utilizza l’assistente vocale Siri di Apple , ha il supporto Thread integrato e il supporto per lo standard di casa intelligente Matter. Due degli altoparlanti possono anche essere collegati per formare una coppia stereo. Apple ha implementato il supporto per ‌Siri‌ in finlandese, svedese e norvegese su HomePod all’inizio di quest’anno.

‌HomePod mini‌ è compatibile con iPhone SE , iPhone 6s o successivo e iPod touch (settima generazione) con l’ultima versione di iOS, iPad Pro , iPad (quinta generazione o successiva), iPad Air 2 o successivo e iPad mini 4 o successivo con ultima versione di iPadOS.