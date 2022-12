Apple lancia il programma di riparazione self-service in Europa

Apple ha annunciato oggi di aver lanciato il suo programma di riparazione self-service in Europa, estendendo per la prima volta il programma oltre gli Stati Uniti.

I clienti in Belgio, Francia, Germania, Italia, Polonia, Spagna, Svezia e Regno Unito possono ora acquistare parti originali Apple e consultare i manuali di riparazione tramite l’Apple Self Service Repair Store . Apple afferma che i clienti che desiderano completare le proprie riparazioni saranno in grado di eseguire molte delle riparazioni più comuni per le linee iPhone 12 e iPhone 13 e i notebook Mac con silicio Apple.

Per eseguire una riparazione, i clienti dovranno prima consultare il manuale di riparazione del proprio prodotto e la riparazione specifica sul sito Web di supporto di Apple. Successivamente, potranno ordinare le parti e gli strumenti richiesti dal negozio di riparazioni self-service e iniziare la riparazione. Tutti gli strumenti e le parti offerti nel negozio vengono sottoposti a “test approfonditi per garantire la massima qualità, sicurezza e affidabilità”, afferma Apple.

Mentre i clienti devono ordinare le parti necessarie per la riparazione, Apple fornirà un kit da $ 49 che include tutti gli strumenti essenziali necessari per eseguire le riparazioni per i clienti. Il kit di noleggio sarà disponibile per i clienti per una settimana prima che sia necessario rispedirlo ad Apple e spedirlo gratuitamente. Questa opzione di noleggio offre flessibilità ai clienti che potrebbero non voler possedere completamente e acquistare strumenti per una sola riparazione.

Il programma fa parte degli sforzi di Apple per “espandere ulteriormente l’accesso alle riparazioni”, secondo la società. Tuttavia, Apple avverte che la “stragrande maggioranza” dei clienti dovrebbe comunque visitare un fornitore di riparazioni professionale, come un Apple Store , per garantire che i propri dispositivi vengano riparati in modo sicuro e affidabile. Negli ultimi tre anni, Apple ha ampliato la propria rete di riparazione, includendo oltre 3.000 fornitori di riparazioni indipendenti e più di 5.000 fornitori di servizi autorizzati in tutto il mondo.

