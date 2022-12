Come resettare una lampadina smart Philips Hue

Niente è perfetto e la tecnologia è tutt’altro che un’eccezione. Tuttavia, nella maggior parte dei casi, la migliore cura per i tuoi problemi tecnologici è la pratica onnipotente di spegnere e riaccendere un dispositivo malfunzionante. Questo metodo collaudato può risolvere anche i problemi peggiori, non importa quanto possano sembrare brutte le cose. E se le tue luci intelligenti Philips Hue si comportano male, puoi fare lo stesso.

Philips Hue produce alcune delle migliori lampadine intelligenti sul mercato perché sono tanto affidabili quanto facili da usare. Tuttavia, ci imbattiamo tutti in problemi occasionali e queste luci intelligenti di alta qualità non sono diverse. Se questo accade a te, sei fortunato, poiché la possibilità di ripristinare questi dispositivi è facile quasi quanto installarli.

Il processo di ripristino varia a seconda che tu stia utilizzando l’app Hue o un assistente virtuale come Alexa o Google Assistant , ma quando segui questi passaggi, il ripristino delle lampadine Philips Hue richiede alcuni minuti. Segui e in un batter d’occhio comanderai a voce le tue luci intelligenti.

Come reimpostare le luci intelligenti Philips Hue nell’app Hue (Android e iOS)

Se utilizzi un bridge Philips Hue per la configurazione della tua casa intelligente, ti consigliamo di ripristinare le lampadine intelligenti nell’app Hue. Il ripristino di una luce o lampadina Philips Hue comporta l’eliminazione e la reinstallazione. Il processo di ripristino non è un ripristino delle impostazioni di fabbrica, come con molti altri prodotti per la casa intelligente.

Elimina una lampada o una lampadina Philips Hue

Per quanto riguarda il processo, dopo aver scaricato l’app Hue e configurato la tua casa intelligente, apri l’app per iniziare. Una volta che sei lì, procedi come segue:

Apri l’ app Hue . Vai alla scheda Impostazioni nella parte inferiore dello schermo. Seleziona Luci per mostrare le lampadine disponibili. Scegli la luce che desideri reimpostare. Scorri verso il basso fino alla fine della schermata e tocca Elimina Conferma di voler eliminare la luce

Reinstallare una lampada o una lampadina Philips Hue

Ora che la tua luce è ripristinata e disconnessa dal tuo sistema, puoi ricollegarla a tuo piacimento. Ecco come farlo:

Apri l’ app Hue . Vai alla scheda Impostazioni nella parte inferiore dello schermo. Seleziona di nuovo Luci per mostrare le lampadine disponibili. Premi l’ icona + blu nell’angolo in alto a destra. Seleziona Cerca per connettere la tua lampadina. Puoi anche selezionare Usa numero di serie per aggiungere la lampadina. Attendi che l’app si connetta con la lampadina non assegnata. Seleziona Avvia configurazione una volta trovata la luce

Come reimpostare le luci Philips Hue con Alexa o l’Assistente Google

Nella maggior parte dei casi, gli utenti associano assistenti virtuali a lampadine intelligenti in modo che possano dire cose come “accendi il soggiorno” o “fai luce” per illuminare le loro case. Quando utilizzi Alexa o l’Assistente Google per configurare le luci intelligenti, esistono altri modi per reimpostare le lampadine e le luci Philips Hue.

Utilizzo di Alexa

Il processo per gli utenti Alexa è simile a quello dell’app Hue nell’esperienza utente e nel design.

Apri l’ app Alexa . Vai alla scheda Dispositivi . Seleziona la luce o la lampadina che desideri reimpostare. Fai clic sull’icona del cestino nell’angolo in alto a destra. Conferma di voler eliminare la luce dal tuo sistema

Utilizzo dell’Assistente Google

Il processo è un po’ più complicato per l’Assistente Google e non segue lo stesso design. Inoltre, non c’è modo di ripristinare una singola luce. Tuttavia, puoi scollegare Philips Hue dal tuo account Google, il che ti consente di ricollegare l’intera configurazione se desideri ricominciare da capo. Ecco come: