Come silenziare gli utenti Discord: modera le tue esperienze social come un giocatore professionista

Socializzare quotidianamente, online o offline, diventa un’attività estenuante che può richiedere molto tempo. Discord è principalmente un’app di messaggistica sociale , ma dipendiamo anche da Discord per tenerci aggiornati sulle notizie e informarci con aggiornamenti su alcuni dei nostri giochi e hobby preferiti.

Come silenziare qualcuno in un canale vocale su Discord

Disattivare l’audio di qualcuno in un canale vocale può farti risparmiare uno o due mal di testa, come evitare una scarsa qualità audio con interferenze di riproduzione o il desiderio di rimuovere un’eco fastidiosa derivante da due utenti nella stessa stanza. Disattivando l’utente Discord ti assicurerai di non poterlo sentire, ma sarà comunque in grado di sentirti.

Come disattivare l’audio di qualcuno in un canale vocale dall’app mobile Discord

Unisciti a un canale vocale su un server Discord. Tocca e tieni premuto l’utente Discord che desideri silenziare. Toccare Muto per attivare l’interruttore. Non sarai in grado di ascoltare l’utente Discord fintanto che è disattivato e non ci sarà alcuna indicazione sotto il canale vocale per mostrare che lo hai disattivato fino a quando non tocchi e tieni premuto il suo utente Discord e controlli se la casella mute è spuntato.

Come silenziare qualcuno in un canale vocale Discord da un browser Web desktop

Unisciti a una voce su un server Discord. Fai clic con il pulsante destro del mouse sull’utente Discord che desideri silenziare, quindi fai clic su Muto (per selezionare la casella Muto). L’utente Discord ora è disattivato.

Come silenziare i messaggi su Discord

I tuoi messaggi Discord sono considerati conversazioni su Discord. La disattivazione della conversazione impedirà la visualizzazione delle notifiche per i nuovi messaggi, ma sarai comunque in grado di visualizzare quei messaggi se selezioni manualmente la conversazione. Ma se desideri interrompere del tutto i messaggi in arrivo, potresti scegliere di impedire all’utente Discord di inviare messaggi.

Come disattivare l’audio di una conversazione nell’app mobile Discord

Passa ai tuoi messaggi Discord e seleziona l’utente/conversazione Discord dall’elenco dei messaggi diretti . Tocca e tieni premuto l’utente Discord che desideri silenziare, quindi seleziona Disattiva canale . Dovrai impostare la durata per quanto tempo desideri silenziare la conversazione selezionata; per 15 minuti, per 1 ora, per 3 ore, per 8 ore, per 24 ore o finché non lo riaccendo.

Come silenziare una conversazione Discord da un browser Web desktop

Passa ai tuoi messaggi Discord e seleziona l’utente/conversazione Discord dall’elenco dei messaggi diretti . Fai clic con il pulsante destro del mouse sull’utente Discord nei tuoi messaggi diretti e seleziona Disattiva @nomeutente . Dovrai impostare la durata per quanto tempo desideri silenziare la conversazione selezionata; per 15 minuti, per 1 ora, per 3 ore, per 8 ore, per 24 ore o finché non lo riaccendo.

Come disattivare l’audio di qualcuno su un server Discord

Sfortunatamente, gli utenti di app mobili non possono silenziare qualcuno su un server Discord, ma se stai cercando di disattivare l’audio a causa di un comportamento dirompente, puoi scegliere di aggiungere un bot Discord al tuo server Discord. In questo modo, puoi emettere mute (e ban) inserendo i comandi appropriati del bot.