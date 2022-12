Come cercare in Fogli Google

Fogli Google è uno strumento eccellente per archiviare, gestire e organizzare grandi set di dati. Tuttavia, ciò significa anche che raggiungere un determinato punto dati può essere difficile, poiché si perde facilmente. Non vuoi spostarti attraverso ogni cella in un foglio di calcolo lungo mille righe per cercare una singola voce. Per semplificare questa attività, Fogli Google dispone di operatori di ricerca che possono aiutarti a trovare facilmente qualsiasi cosa.

Puoi utilizzare più metodi per cercare in Fogli Google su PC Windows, Mac e Chromebook . Iniziamo con il metodo più semplice, che funziona alla grande quando si desidera esaminare un punto dati. Ti mostriamo quindi come creare una ricerca persistente all’interno dei tuoi fogli Google. Questi metodi funzionano in modo nativo, quindi non dovrai installare alcun componente aggiuntivo di Fogli Google affinché funzionino.

1. Cerca in Fogli Google utilizzando la funzione Trova

Il modo più semplice per cercare dati in Fogli Google è utilizzare la funzione Trova integrata. Puoi utilizzare questa funzione per trovare i dati in un documento o in un’app per fogli di lavoro, inclusi Fogli Google.

Per cercare in Fogli Google, utilizza la scorciatoia da tastiera Ctrl + F in Windows o CMD + F in macOS. Apre una finestra Trova, come mostrato di seguito. Digita il testo o il numero che desideri cercare. Ti mostra il numero di volte in cui la tua query di ricerca esiste nel foglio di calcolo. È possibile utilizzare i pulsanti freccia per navigare. Le celle contenenti la query di ricerca sono evidenziate in verde

Cerca in Fogli Google utilizzando Trova e sostituisci

La funzione Trova è la più facile da usare. Tuttavia, è anche il più semplice. Se desideri un certo controllo sui parametri di ricerca, utilizza la funzione Trova e sostituisci in Fogli Google. Ti consente di affinare le tue ricerche in base a maiuscole e minuscole, utilizzare espressioni regolari e trovare risultati in tutti i fogli di un documento. Vediamo come utilizzare questa funzione per cercare in Fogli Google.