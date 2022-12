WhatsApp implementa il supporto per gli avatar di Meta

Gli avatar stanno arrivando ufficialmente su WhatsApp. I caratteri personalizzabili ed espressivi, già disponibili su Facebook e Instagram, possono ora essere utilizzati come immagini del profilo sul servizio di messaggistica o inviati sotto forma di uno dei 36 adesivi personalizzati.

Il processo di personalizzazione dei personaggi virtuali dei cartoni animati è simile al Memoji di Apple, tranne per il fatto che gli avatar di WhatsApp includono anche corpi per la personalizzazione di abiti aggiuntivi, il che li fa assomigliare a come un giorno gli utenti potrebbero apparire nella visione di Mark Zuckerberg di un futuro metaverso.

Oltre ad essere divertenti, Meta afferma che gli avatar aumenteranno la privacy e la personalizzazione. “L’invio di un avatar è un modo veloce e divertente per condividere sentimenti con amici e familiari”, ha scritto la società in un post sul blog. “Può anche essere un ottimo modo per rappresentare te stesso senza usare la tua foto reale, quindi sembra più privato.”

Per vedere se la funzione ti è già stata implementata, apri WhatsApp, vai alla schermata Impostazioni, quindi controlla sotto l’immagine del tuo profilo per un’opzione di menu Avatar. Da lì sarai in grado di creare un avatar utilizzando una varietà di abiti, acconciature e tratti del viso, offrendo agli utenti “miliardi di combinazioni” per creare il loro analogo virtuale, secondo Meta.

