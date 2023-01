Apple aumenta il prezzo della sostituzione della batteria di iPhone, Mac e iPad fuori garanzia a partire da marzo

Apple sta aumentando il prezzo delle sostituzioni della batteria fuori garanzia per tutti i modelli di iPhone precedenti all’iPhone 14 entro la fine dell’anno, ha annunciato la società sul suo sito Web (tramite Reddit ). Apple sta anche aumentando i prezzi per la sostituzione della batteria di iPad e Mac.

Apple afferma che a partire dal 1 marzo 2023, il prezzo delle sostituzioni della batteria fuori garanzia per tutti i modelli delle serie iPhone 13 e iPhone 12 , nonché per i modelli ‌iPhone‌ precedenti, aumenterà di 24 euro. Attualmente, Apple addebita 75€ per la sostituzione della batteria sulla maggior parte dei modelli di ‌iPhone‌, secondo un calcolatore di stima sul sito Web dell’azienda .

L’aumento dei prezzi avrà un impatto solo sui clienti che non dispongono di AppleCare o ‌AppleCare‌+ per i propri dispositivi. Con ‌AppleCare‌+, i clienti pagano 0€ per la sostituzione della batteria una volta che lo stato della batteria è sceso oltre l’80%

