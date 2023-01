Si dice che iPhone 16 abbia una RAM più veloce, mentre non sono previsti miglioramenti per gli iPhone 2023

L’ iPhone 16, destinato al rilascio nel 2024, presenterà una RAM più veloce, mentre l’imminente iPhone 15 Pro non vedrà alcun cambiamento nel suo tipo di memoria, ha detto oggi il leaker ShrimpApplePro su Twitter.

In un tweet visto da MacRumors , il leaker afferma che l’A18 Bionic sarà basato sul processo a 3 nm di TSMC come l’A17 Bionic di quest’anno e presenterà la memoria LPDDR5X. Attualmente, l’ iPhone 14 Pro presenta LPDDR5 e ‌iPhone 15‌ Pro entro la fine dell’anno presenterà anche la memoria LPDDR5, secondo il leaker. L’A17 Bionic per ‌iPhone 15‌ Pro sarà realizzato utilizzando il processo del chip N3B di TSMC, mentre l’A18 Bionic sarà basato sul processo avanzato a 3 nm di TSMC.

Sebbene il tipo di memoria non stia cambiando, ‌iPhone 15‌ Pro potrebbe essere dotato di 8 GB di RAM invece dei 6 GB attualmente offerti sugli iPhone di fascia alta. Con più RAM, gli utenti potranno godere di un multitasking migliorato su iOS con più app aperte in background e LPDDR5X nel 2024 potrebbe contribuire a migliorare l’efficienza della batteria.

