Apple Watch con display micro-LED e AirPod a basso prezzo previsto per il 2024

Oltre a delineare le sue aspettative per la gamma di iPhone 15 oggi, l’analista tecnologico Jeff Pu ha affermato che Apple rilascerà probabilmente due prodotti degni di nota nel 2024, tra cui il primo Apple Watch con display micro-LED e AirPod a basso prezzo.

In una nota di ricerca per la società di investimento di Hong Kong Haitong International Securities, Pu ha affermato che un nuovo Apple Watch di fascia alta probabilmente adotterà un display micro-LED da 2,1 pollici più grande misurato in diagonale, che consentirebbe una maggiore luminosità rispetto agli attuali modelli di Apple Watch con Display OLED. Questo modello sarebbe presumibilmente una nuova versione dell’Apple Watch Ultra, lanciato lo scorso settembre e dotato di un display da 1,92 pollici.

Pu si riferiva agli AirPods più economici come “AirPods Lite”, ma è improbabile che Apple utilizzi effettivamente questo marchio. Ha detto che questi AirPod avrebbero un prezzo inferiore per competere con le cuffie wireless di altre società, ma non ha condiviso ulteriori dettagli. Attualmente, gli AirPod di seconda generazione da $ 129 sono l’opzione più economica di Apple.

Pu ha un track record misto per quanto riguarda la previsione dei piani futuri di Apple, e questi dettagli di AirPods e Apple Watch non sono stati precedentemente diffusi, quindi questa informazione è tutt’altro che certa. Anche i piani di Apple per i suoi prodotti 2024 potrebbero cambiare nel tempo.

VIA