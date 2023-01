Kuo: Apple sceglie BOE per l’ordine iniziale dei display iPhone 15, potrebbe potenzialmente superare Samsung come fornitore leader

Apple ha effettuato ordini con il fornitore di display BOE per iPhone 15 e ‌iPhone 15‌ Plus per la seconda metà del 2023, con il fornitore che potrebbe potenzialmente superare Samsung come il più grande fornitore di display per iPhone entro il 2024.

Scrivendo nel suo blog Medium , l’analista Apple Ming-Chi Kuo afferma che BOE ha battuto Samsung per gli ordini dei prossimi ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus, e che entro il 2024, BOE inizierà le spedizioni di massa di display LTPO di fascia alta per ‌iPhone‌, rendendo è il più grande fornitore di display.

BOE ha avuto tentativi infruttuosi in passato di diventare un attore più importante nella catena di fornitura di Apple dopo aver fallito i test di convalida del prodotto . Fino ad ora, Samsung è stato il più grande fornitore di display di Apple, inclusi iPhone 14 Pro e ‌iPhone 14 Pro‌ Max, che richiedevano una produzione più avanzata grazie al ritaglio del display a forma di pillola.

