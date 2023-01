I creatori di Octopath Traveler hanno appena rilasciato un nuovo gioco di ruolo su Android

La riedizione negli app store per dispositivi mobili ha senso perché Various Daylife è in fondo un gioco per dispositivi mobili. Il gameplay ruota attorno a un ciclo di passeggiate a scorrimento laterale e battaglie a turni, abbandonando un gameplay complesso a favore di compiti facili da completare.

Non è male, ma il prezzo premium suggerisce un gameplay più approfondito che non è presente. Rimbalzerai tra battaglie a turni e una varietà di missioni secondarie. Per viaggiare da un’area all’altra, guarderai il tuo gruppo camminare sullo schermo per un po’.

Vari Daylife è stato sviluppato dallo stesso team di Octopath Traveller e Bravely Default II, con Tomoya Asano come produttore. Quindi il livello è piuttosto alto visto che proviene da un team che ha familiarità con la creazione di eccellenti giochi di ruolo di qualità per console.

