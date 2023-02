Il documento Apple interno del leaker “Unknownz21” conferma che il Wi-Fi 6E sarà limitato ai modelli di iPhone 15 Pro

Proveniente dal ricercatore e leaker Apple Unknownz21 (@URedditor), il documento presenta i diagrammi dell’architettura dell’antenna di ‌iPhone 15‌. D8x si riferisce ai modelli ‌iPhone 15‌ Pro e le informazioni indicano che la specifica Wi-Fi 6E più veloce sarà limitata a ‌iPhone 15‌ Pro e ‌iPhone 15‌ Pro Max.

I modelli standard di ‌iPhone 15‌, etichettati come D3y, continueranno a utilizzare il Wi-Fi 6 anziché il Wi-Fi 6E. Per ulteriori riferimenti, D7x si riferisce a iPhone 14 Pro e Pro Max, e D2y si riferisce a iPhone 14 e 14 Plus, con il documento che delinea le modifiche al design dell’antenna tra ‌iPhone 14 Pro‌ e ‌iPhone 15‌ Pro. MacRumors ha visto documentazione aggiuntiva che indica che il Wi-Fi 6E sarà una funzionalità solo per Pro.

A partire da ora, il Wi-Fi 6E è già stato aggiunto ad alcuni dei prodotti Apple, ma è limitato agli ultimi modelli di ‌iPad Pro‌, Mac mini e MacBook Pro. Apple non ha precedentemente limitato i nuovi standard Wi-Fi a un iPhone Pro, ma i modelli ‌iPhone 15‌ Pro avranno diverse funzionalità che non sono disponibili nell’‌iPhone 15‌, e limitarlo ha senso dal punto di vista dei costi e della disponibilità.

Wi-Fi 6E consente ai dispositivi di connettersi a router e modem che supportano lo standard Wi-Fi 6E, ma è una tecnologia più recente e non ancora diffusa. I router Wi-Fi 6E sono prontamente disponibili, ma poiché hanno iniziato a essere lanciati solo negli ultimi anni, molte persone e aziende non hanno ancora effettuato l’aggiornamento. I router Wi-Fi 6E includono la banda da 6 GHz oltre alle bande da 2,4 e 5 GHz e per utilizzare 6 GHz sono necessari sia un router Wi-Fi 6E che un dispositivo Wi-Fi 6E.

Rispetto al Wi-Fi 6, il Wi-Fi 6E offre una maggiore larghezza di banda, fornendo velocità di connettività più elevate, latenza inferiore e maggiore capacità. Il Wi-Fi 6E fornisce 1,2 GHz di spettro in più nella banda da 6 GHz e può supportare la copertura gigabit dell’intera casa, la connettività multi-gigabit per i luoghi e ha la larghezza di banda per flussi di dati più elevati come quelli utilizzati per le esperienze AR e VR.

