Nuovi AirPods Max e AirPods da € 99 verranno lanciati già il prossimo anno

Le spedizioni di massa di AirPods Max di seconda generazione e AirPods più convenienti inizieranno probabilmente nella seconda metà del 2024 o nella prima metà del 2025, secondo le ultime informazioni condivise dall’analista della supply chain Apple Ming-Chi Kuo.

In una serie di tweet di oggi, Kuo ha affermato che Apple punta a un prezzo di € 99 per gli AirPod standard più convenienti. Attualmente, gli AirPod di seconda generazione da € 129 sono l’opzione più economica di Apple, mentre gli AirPod di terza generazione hanno un prezzo di € 169 con una custodia di ricarica Lightning e di € 179 con una custodia MagSafe. Questa è la seconda volta che si parla di AirPod a basso prezzo in altrettante settimane dopo una previsione dell’analista Jeff Pu.

Kuo non ha fornito ulteriori dettagli sui nuovi AirPods Max. Le cuffie premium con cancellazione del rumore over-ear di Apple sono state rilasciate per la prima volta a dicembre 2020 per € 549 e in precedenza abbiamo delineato nuove funzionalità che avrebbero senso per la coppia di prossima generazione, come una porta USB-C invece di Lightning, una migliore cancellazione del rumore , maggiore durata della batteria, nuove opzioni di colore, un chip U1 per la ricerca di precisione nell’app Dov’è e altro ancora.

