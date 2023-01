Nvidia lancia il livello “Ultimate” di GeForce NOW con GPU RTX 4080 per il cloud gaming a 240 frame al secondo

Nvidia ha annunciato oggi il lancio di un nuovo livello “Ultimate” per il servizio di cloud gaming GeForce NOW, fornendo giochi fino a 240 fps con server alimentati dalla GeForce RTX 4080.

Il livello Ultimate ha un prezzo di $ 20 al mese (o $ 100 per sei mesi), lo stesso prezzo del piano precedente che consentiva ai giocatori di accedere alla GeForce RTX 3080. Saranno disponibili il ray tracing completo e la tecnologia di moltiplicazione dei frame DLSS 3 e Nvidia lo è introducendo il supporto Reflex per una latenza ridotta per coloro che hanno un display G Sync. Con Nvidia Reflex, GeForce NOW può fornire una latenza click-to-pixel inferiore a 40 millisecondi.

Nvidia afferma che i SuperPOD GeForce NOW RTX 4080 forniranno più di 64 teraflop di potenza grafica a un singolo utente, ovvero 5 volte in più rispetto a Xbox Series X. Nvidia sta introducendo il supporto per risoluzioni ultrawide, consentendo ai possessori di display 4K di giocare fino a 120 fotogrammi al secondo. Gli utenti di GeForce Now che si sono abbonati al livello RTX 3080 verranno migrati automaticamente al livello Ultimate nel primo trimestre del 2023.

La GeForce RTX 4080 è una delle GPU più potenti disponibili per l’acquisto, ma il prezzo di $ 1.200 la rende inaccessibile per molti. Il servizio di streaming GeForce NOW consentirà a coloro che sono disposti a pagare il canone di accesso mensile di giocare utilizzando i server dotati della GPU. GeForce NOW include più di 1.500 titoli di gioco ed è disponibile sui Mac di Apple.

VIA