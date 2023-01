Lo standard di ricarica wireless Qi2 di nuova generazione abbraccia MagSafe di Apple per la compatibilità universale

La tecnologia di ricarica Qi di nuova generazione incorporerà la funzionalità di ricarica magnetica MagSafe di Apple, ha annunciato oggi il Wireless Power Consortium (WPC) . Qi2 è un nuovo standard di ricarica wireless unificato basato sulla tecnologia di ricarica ‌MagSafe‌ fornita da Apple.

Qi2 incorpora un profilo di potenza magnetica, il che significa che i dispositivi che adotteranno Qi2 in futuro utilizzeranno la stessa tecnologia magnetica ‌MagSafe‌ disponibile nei dispositivi ‌MagSafe‌ creati per iPhone 12 e versioni successive.

Il WPC afferma che il Magnetic Power Profile in Qi2 assicurerà che i telefoni e altri prodotti mobili alimentati a batteria siano perfettamente allineati con i caricabatterie per una migliore efficienza energetica e una ricarica più rapida. Qi2 consentirà nuovi accessori che non sarebbero addebitabili utilizzando i dispositivi esistenti da superficie piana a superficie piana.

Per alcuni dispositivi sarà disponibile una ricarica più rapida e lo standard aggiornato “aprirà la strada a significativi aumenti futuri delle velocità di ricarica wireless”.

Lo standard Qi2 debutterà entro la fine dell’anno e sostituirà l’attuale standard Qi. Gli smartphone e i caricabatterie Qi2 dovrebbero essere disponibili a partire dalle festività natalizie del 2023.

VIA