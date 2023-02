Come recuperare foto cancellate da scheda SD?

“Non trovo più le foto salvate sulla scheda SD del mio Samsung S23. Credo di averle cancellate accidentalmente e sono molto dispiaciuta! Ho bisogno d’aiuto e pertanto vi chiedo se credete sia possibile recuperare foto cancellate da una memoria SD.”

Quando per errore eliminiamo file in maniera permanente dal nostro smartphone, PC, o, come nel caso della nostra amica, dalla scheda SD, l’emozione più comune che proviamo è la frustrazione. Emozione che si accompagna a una sensazione di smarrimento quando ci rendiamo conto di non aver mai eseguito un backup dei dati persi.

Chi più, chi meno, nel corso della nostra vita tecnologica, tutti ci siamo passati. Fortunatamente, oggi la tecnologia ha fatto enormi passi da gigante anche nel campo del recupero file. Pertanto, cara amica, puoi tranquillizzarti, poiché ci sono buone possibilità che tu possa recuperare foto eliminate dalla SD.

Per recuperare foto cancellate da una SD, o qualsiasi memoria interna o esterna, è possibile, ad esempio, affidarsi a servizi esterni come Google Drive o Google foto, o, qualora non avessi mai sincronizzato il tuo dispositivo con i servizi Google, puoi affidarti ad app per recuperare foto quali 4DDiG Recupero Dati per Windows e 4DDiG Recupero Dati per Mac . Nei prossimi capitoli di questo articolo ti spiegherò più nel dettaglio come recuperare foto eliminate di recente o, più in generale, come recuperare foto cancellate da una SD in qualsiasi condizione.

Questo perché, quando viene cancellata una foto dalla scheda SD, il file system non la rimuove completamente ma semplicemente la “nasconde”.

Fino a quando lo spazio di memoria non viene sovrascritto con nuovi dati, sarà sempre possibile recuperare la foto cancellata utilizzando un software di recupero dati. Ci sono molti programmi disponibili sul mercato che possono aiutarti a recuperare le foto cancellate, ma è importante sceglierlo con attenzione, poiché alcuni di essi possono addirittura causare danni al file o alla scheda SD stessa. In questo articolo ti fornirò una guida dettagliata per il recupero delle foto cancellate da una scheda SD, in modo che tu possa ripristinare i tuoi ricordi preziosi il prima possibile.

Parte 1. È possibile recuperare le foto cancellate da scheda SD?

“Leggendo sul Web ho scoperto la possibilità di recuperare foto eliminate definitivamente. Come è possibile?”

Esatto, hai letto bene! Si possono recuperare le foto cancellate da qualsiasi memoria, anche se i file sono stati eliminati in maniera definitiva, per intenderci, con lo svuotamento del cestino o della memoria stessa. Per farlo, tuttavia, è necessario affidarsi a software professionali se si utilizza Windows/Mac o, se si usa Android, utilizzare un’applicazione per recuperare foto eliminate da SD come UltData for Android.

Entrando più nello specifico, per rispondere più dettagliatamente alla domanda “come è possibile recuperare foto cancellate da SD” dobbiamo procedere per gradi. Cosa accade quando eliminiamo una foto o un file dal telefono, PC o scheda SD?

Quando si elimina una foto da una scheda SD, Hard Disk o qualsiasi altro dispositivo di archiviazione, il sistema non la rimuove completamente, ma segna solo lo spazio di memoria in cui era archiviata come “disponibile”. Sostanzialmente il file eliminato viene nascosto all’utente. Fino a quando questo spazio di memoria non viene sovrascritto con nuovi dati, sarà sempre possibile recuperare le foto cancellate utilizzando un software di recupero dati professionale. Per cui, come puoi intuire, per evitare di sovrascrivere i file e le foto che hai cancellato, è fondamentale non utilizzare più la scheda SD, ma avviare immediatamente la scansione e il recupero delle foto.

4DDiG Recupero Dati è tra le migliori app per recuperare foto cancellate da SD, se non altro la sua affidabilità è garantita dalle migliaia di recensioni positive su Trustpilot. Per cui, nel prossimo paragrafo ti spiegherò come utilizzare questo eccellente programma per recuperare foto cancellate da SD.

Parte 2. Come recuperare foto cancellate da scheda SD?

Il primo consiglio che voglio darti è quello di utilizzare sempre un backup, soprattutto quando si tratta di fotografie importanti. Google offre un fantastico servizio chiamato Google Foto, che puoi utilizzare su Apple, iOS, Android e Windows. Esistono anche altri servizi che offrono spazio gratuito per archiviare foto nel cloud, come Dropbox o Amazon Photo. Ricordalo per la prossima volta. Così non avrai più bisogno di trovare soluzioni su come recuperare foto eliminate dai tuoi dispositivi.

Come recuperare foto eliminate di recente? Come recuperare foto da SD?

4DDiG Recupero Dati è la soluzione ideale se hai bisogno di recuperare qualsiasi tipo di file perso o cancellato da una vasta gamma di supporti di memoria, tra cui, recuperare foto da scheda SD. Con 4DDiG Recupero Dati, disponibile sia per Windows che per MacOS, gli utenti possono recuperare file di qualsiasi tipo, tra cui documenti, foto, video, audio e molto altro ancora.

Una delle caratteristiche principali di 4DDiG Recupero Dati è la sua interfaccia utente intuitiva e user-friendly, che rende il recupero delle foto e dei file un processo semplice e veloce. Inoltre, è in grado di eseguire una scansione profonda del supporto di memoria selezionato per identificare e recuperare anche i file cancellati da molto tempo.

Quali vantaggi offre Tenorshare 4DDiG recupero dati?

Compatibile con Windows e Mac. Interfaccia utente semplice e intuitiva. Recuperare foto cancellate dal sistema. Recuperare foto eliminate da SD formattata. Recupero file da unità interna ed esterna, disco flash USB, SD card, ecc. Recupera 1000+ tipi di file tra cui foto, video, documenti e audio. Recupera Foto e dati da PC e Mac a causa di formattazione, eliminazione, crash del sistema, attacco virus e così via. Recupero dati da dispositivi esterni compatibili con Win e macOS, come USB, SD card, fotocamera digitale, ecc. Supporta Chip T2, M1, M1 Pro, M1 Max e macOS Ventura. Sicuro al 100%. 3 clic per ripristinare i dati senza disabilitare SIP.

Ecco come recuperare foto cancellate da scheda SD con 4DDiG.

Passo 1. Scarica 4DDiG Recupero Dati Windows o, 4DDiG Recupero Dati Mac, a seconda del sistema operativo che utilizzi.

Passo 2. Avvialo e, dalla schermata iniziale, seleziona la scheda SD da cui vuoi recuperare foto cancellate.

Passo 3. Scegli se effettuare una scansione completa della Scheda SD o solo di alcuni tipi di file selezionati, come foto o documenti. Nel nostro caso, selezioneremo solo l’opzione “Foto”, poiché vogliamo recuperare solo le immagini che abbiamo eliminato per sbaglio.

Passo 4. Se durante la scansione hai individuato le tue foto eliminate, puoi mettere in pausa o terminarla.

Passo 5. Una volta conclusa a scansione, puoi visualizzare le foto recuperate sia in una comoda vista ad albero o nella vista File. Se hai bisogno di trovare una foto in particolare, in alto a destra puoi utilizzare l’opzione Filtri.

Passo 6. Se non riesci a recuperare foto da scheda SD con la scansione standard, puoi provare con la scansione profonda. Si tratta di una scansione che dura molto più tempo, ma recuperare foto cancellate da scheda SD sarà sicuramente più efficace.

Passo 7. Prima di cliccare sul pulsante [Recupera] e salvare le foto in una posizione sicura, 4DDiG recupera dati consente di visualizzarne l’anteprima, così puoi accertarti che siano integre e non corrotte.

Ecco, fatto, visto quanto è stato semplice recuperare foto cancellate utilizzando Tenorshare 4DDiG recupero dati? Questo software è talmente avanzato che, grazie al suo potente algoritmo, è in grado anche di recuperare foto da SD danneggiata, recuperare file da SD formattata e così via.

Conclusioni.

Non è una bella esperienza perdere foto o file dalla propria SD. Ci sono passato anche io qualche anno fa e so quanto possa essere doloroso. Oggi, a differenza di una decina di anni fa, fortunatamente non solo è possibile tenere al sicuro le proprio foto, grazie a servizi cloud come Google Foto, ma, se si agisce il prima possibile, sarà quasi sempre possibile recuperare foto cancellate da scheda SD utilizzando programmi come 4DDiG Recupero Dati.