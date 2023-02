Google aggiunge il chatbot “Bard” alla ricerca Google, mentre Microsoft debutta con la tecnologia ChatGPT aggiornata per Bing

La crescente popolarità del chatbot ChatGPT di OpenAI ha ispirato Microsoft e Google ad aggiungere funzionalità AI conversazionali nei loro prodotti di ricerca, con entrambe le società che hanno fatto annunci relativi all’IA questa settimana.

Google ha presentato ieri Bard , un progetto AI di chatbot che è in lavorazione da tempo. Basato sul modello linguistico per le applicazioni di dialogo (LaMDA) di Google, Bard è un servizio sperimentale di IA conversazionale per Ricerca Google che sarà disponibile al pubblico nelle prossime settimane.

Secondo Google, Bard è progettato per “combinare l’ampiezza della conoscenza del mondo con la potenza, l’intelligenza e la creatività dei nostri grandi modelli linguistici”, fornendo risposte di alta qualità, che è esattamente ciò che fa ChatGPT.

Il nuovo browser Microsoft Edge è disponibile anche con funzionalità AI aggiuntive. Edge può fare cose come riassumere report e fornire informazioni chiave, creare confronti tra aziende e prodotti e comporre contenuti quando viene fornito un prompt. Può tenere conto del tono, del formato e della lunghezza con le istruzioni.

Microsoft afferma che il nuovo modello OpenAI che sta utilizzando è più potente di ChatGPT ed è stato personalizzato per la ricerca. Il modello AI è “più veloce, più preciso e più capace”.

Il motore di ricerca Bing aggiornato con l’integrazione di ChatGPT è disponibile da oggi, anche se in una capacità di anteprima limitata. Gli utenti possono provare query di esempio sul sito Web di Bing e iscriversi alla lista d’attesa. Microsoft prevede di ridimensionare l’anteprima a milioni di persone nelle prossime settimane e presto sarà disponibile un’esperienza mobile.

