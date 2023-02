Google Maps offrirà indicazioni turn-by-turn nell’isola dinamica di iPhone

Google ha annunciato oggi che la sua app Maps supporterà le attività in tempo reale nei prossimi mesi, fornendo agli utenti di iPhone l’accesso a indicazioni passo-passo sulla schermata di blocco e nell’isola dinamica su iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max.

L’integrazione delle attività consentirà agli utenti di ricevere indicazioni in tempo reale per guidare, andare in bicicletta, a piedi, con i mezzi pubblici e altre forme di navigazione tramite Google Maps, senza dover sbloccare il proprio iPhone e aprire l’app.

Introdotte con iOS 16, le notifiche in tempo reale sulla schermata di blocco rendono più facile rimanere aggiornati su eventi in tempo reale. Le attività si integrano anche con Dynamic Island sui modelli iPhone 14 Pro, fornendo informazioni a colpo d’occhio nella parte superiore dello schermo. Gli utenti possono premere a lungo l’isola dinamica per aprire una vista espansa con informazioni aggiuntive.

