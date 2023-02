MicroLED Apple Watch Ultra sembra essere previsto per il 2025

Il primo Apple Watch microLED di Apple verrà lanciato nel 2025, ha detto ancora oggi l’analista di display Ross Young . Young in precedenza aveva suggerito il 2025 a gennaio, ma afferma che le nuove informazioni del fornitore Apple Osram confermano la sequenza temporale.

Young non ha fornito dettagli sulle dimensioni del display, ma le informazioni precedenti suggeriscono che misurerà 2,1 pollici in diagonale, il che lo renderebbe appropriato per il più grande Apple Watch Ultra . Introdotto lo scorso settembre, l’attuale ‌Apple Watch Ultra‌ presenta un display da 1,92 pollici, più grande del display da 1,77 pollici della serie 8. Il microLED è ancora una tecnologia emergente che i produttori di display stanno lavorando per perfezionare, quindi ha senso che sia introdotto per la prima volta nell’Apple Watch di fascia alta.

La tecnologia microLED utilizza LED microscopici che formano pixel, offrendo colori più accurati, rapporto di contrasto elevato per HDR migliorato e visualizzazione in condizioni di illuminazione non ottimali, supporto per la visualizzazione ad angoli più ampi, minori possibilità di burn-in dello schermo nel tempo rispetto a tecnologie come OLED, veloce tempi di risposta e bassa latenza per un supporto di fps più elevato e ridotto consumo di energia per una maggiore efficienza.

VIA