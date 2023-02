Microsoft Authenticator interrompe l’app Apple Watch

Microsoft Authenticator non è più disponibile su Apple Watch a seguito di un aggiornamento dell’app rilasciato oggi su App Store.

“Questo aggiornamento rimuove Microsoft Authenticator da Apple Watch”, si legge nelle note di rilascio dell’aggiornamento. Microsoft osserva che nelle impostazioni di notifica di Apple Watch, puoi ancora scegliere di eseguire il mirroring degli avvisi iPhone dall’app al tuo Apple Watch.

Utilizzato principalmente per accedere agli account Microsoft con la verifica in due passaggi abilitata, Microsoft Authenticator per iOS ha ottenuto un’app complementare Apple Watch nel 2018. Microsoft aveva precedentemente annunciato che l’app Apple Watch sarebbe stata interrotta all’inizio del 2023.

