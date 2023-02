Google non ha ancora finito con il vecchio Pixel 4

A differenza di Samsung, che offre quattro anni interi di aggiornamenti del sistema operativo e un anno aggiuntivo di patch di sicurezza per tutti i suoi dispositivi di punta, Google promette solo tre anni di aggiornamenti della versione Android e un anno di patch di sicurezza.

Quindi, dopo il lancio nell’ottobre 2019, ci aspettavamo che l’aggiornamento di ottobre 2022 per Pixel 4 sarebbe stata la sua ultima nuova versione di Android, tuttavia, l’esperto di Android Mishaal Rahman ha individuato una nuova build per il dispositivo.

Questa è una build sperimentale che non è stata rilasciata al pubblico. Google testa nuove tecnologie che consentono il tracciamento degli annunci senza l’uso di cookie di terze parti. Tuttavia, uno sviluppatore iscritto al programma ha ricevuto una build Android completamente nuova sul suo Pixel 4.

The Pixel 4's last guaranteed software update was in October 2022, but there's an official release that brings the December 2022 patches and Android 13 QPR1!

The only catch? It's a developer build: the Privacy Sandbox on Android Developer Preview 7.

H/T Niklas Jeske pic.twitter.com/HeFPwv5cV4

— Mishaal Rahman (@MishaalRahman) February 3, 2023