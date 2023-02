Apple potrebbe non lanciare Mac Studio aggiornato con chip M2 Ultra a causa della somiglianza con il prossimo Mac Pro

È improbabile che una nuova versione del Mac Studio con il chip “M2 Ultra” arrivi nel prossimo futuro, secondo Mark Gurman di Bloomberg .

Nell’ultima edizione della sua newsletter “Power On”, Gurman ha spiegato che poiché l’imminente Apple Mac Pro in silicio è “molto simile nelle funzionalità al Mac Studio”, Apple potrebbe attendere fino al rilascio dei chip della serie M3 o M4 per l’aggiornare la macchina, o semplicemente non aggiornare affatto il dispositivo.

Ad oggi, si è parlato poco del Mac Studio di nuova generazione, quindi è improbabile che una nuova versione della macchina arrivi presto.

Il mese scorso, è emerso che Apple avrebbe ridimensionato i suoi piani per il primo Apple Mac Pro in silicio, eliminando il chip “M2 Extreme” e ricorrendo a memoria non aggiornabile dall’utente e allo stesso design del modello 2019. Il dispositivo ora dovrebbe offrire solo M2 Ultra, un chip che sarebbe logicamente arrivato anche al Mac Studio di prossima generazione.

Il chip M2 Ultra raddoppierà quasi sicuramente le capacità del chip M2 Max introdotto di recente, attualmente disponibile solo nei MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Con una modularità ridotta e prestazioni simili sul prossimo Mac Pro, la mossa di Apple di sospendere l’aggiornamento dell’hardware di Mac Studio potrebbe avere senso fino a quando non sarà possibile elaborare una strategia migliore per il posizionamento della macchina in futuro.

