La porta USB-C di iPhone 15 Pro mostrata nell’immagine trapelata

Con la gamma iPhone 15 , Apple prevede di adottare una porta USB-C invece di una porta Lightning per conformarsi alle modifiche normative che vengono introdotte in Europa. La porta USB-C è stata ampiamente diffusa a questo punto, ma un primo sguardo all’attuale chassis dell’iPhone 15 Pro con porta USB-C inclusa è stato oggi fornito a MacRumors e successivamente condiviso su Twitter dal leaker Unknownz21 .

Non è difficile immaginare come sia una porta USB-C su un iPhone in sostituzione di una porta Lightning perché Apple utilizza già porte USB-C per iPad e Mac, ma è sempre interessante dare un’occhiata ai componenti trapelati. Oltre a confermare una porta USB-C per ‌iPhone 15 Pro‌, l’immagine fornisce anche un primo assaggio delle curve ottimizzate che si vocifera per il dispositivo.

Si prevede che Apple apporterà alcuni piccoli aggiornamenti di design allo chassis di ‌iPhone 15 Pro‌, aggiungendo una curva più profonda che è visibile nell’immagine trapelata. Si dice anche che la società stia passando a un materiale in titanio invece che in acciaio inossidabile, e il metallo spazzolato del dispositivo sembra avere una finitura in titanio.

Con il passaggio a USB-C, Apple sta pianificando di sostituire il controller Lightning E75 con un controller porta E85, secondo Unknownz21.

Si noti che mentre è l’‌iPhone 15 Pro‌ mostrato con una porta USB-C, l’aggiornamento della porta arriverà all’intera gamma di ‌iPhone 15‌, inclusi ‌iPhone 15‌ e ‌iPhone 15‌ Plus, nonché ‌iPhone 15 Pro‌ Max. I perfezionamenti del design saranno limitati ai modelli ‌iPhone 15 Pro‌.

VIA