Telegram ottiene la traduzione della chat in tempo reale, nuovi controlli di amministrazione del gruppo e altro ancora

Telegram Messenger questa settimana ha rilasciato un nuovo aggiornamento per iPhone e iPad che aggiunge una nuova funzione di traduzione della chat, statistiche sull’utilizzo della rete, nuove funzionalità emoji e altro ancora.

I canali Telegram sono diventati molto apprezzati da gruppi di varie nazionalità e lingue, e con l’arrivo di Telegram v9.4.2, se sei un utente Premium, ora è possibile tradurre intere chat in tempo reale mentre le scorri o ricevi nuovi messaggi .

Se gestisci i tuoi gruppi, questo aggiornamento significa che ora puoi controllare se i membri del gruppo possono inviare nove tipi diversi, come foto , messaggi vocali e video. Ora è anche possibile creare rapidamente immagini di gruppo e di profilo da emoji animati e adesivi con una nuova opzione Imposta Emoji.

C’è una nuova sezione Utilizzo della rete in Impostazioni che ti consente di controllare quanti dei tuoi dati sono stati spesi su Telegram, ed è ora possibile regolare quali media dovrebbero essere salvati automaticamente nel rullino fotografico dalle chat, in base a dimensioni, tipo, e fonte.

Per quanto riguarda le novità nel mondo delle emoji: ci sono nuovi emoji e filtri adesivi come “amore” e “celebrazione” per aiutarti a trovare rapidamente quelli che desideri, e gli utenti premium possono controllare i pacchetti di emoji di tendenza nel pannello delle emoji e zoomare su singole emoji.

