La ricerca Bing basata sull’intelligenza artificiale arriva nelle app Microsoft Edge, Skype e Bing per iOS

Microsoft ha annunciato oggi il lancio delle nuove app Bing, Skype ed Edge per iPhone e iPad , tutte dotate delle funzionalità di ricerca basate su chat basate sull’intelligenza artificiale che la società ha presentato all’inizio di febbraio .

L’app mobile Bing riprogettata ha un aspetto revisionato e una nuova esperienza di chat. Toccando l’icona di Bing nella parte inferiore dell’app si apre una sessione di chat, in cui gli utenti possono porre domande al chatbot di Bing che vanno dal semplice al complesso. Le risposte possono essere visualizzate come elenchi puntati, testo o risposte semplificate.

Come la versione desktop di Bing, la versione mobile consente ricerche complesse che possono aiutare con cose come la pianificazione di un itinerario di viaggio o la ricerca di un televisore da acquistare. Microsoft consente agli utenti di affinare le proprie ricerche chiedendo maggiori dettagli, chiarezza e idee. Bing è anche in grado di eseguire attività creative come scrivere un’e-mail, creare una poesia, creare un quiz per una serata a quiz, preparare un colloquio di lavoro e altro ancora.

L’app Bing include anche funzionalità di ricerca vocale, inoltre l’esperienza Bing è disponibile dalla home page dell’app mobile Microsoft Edge.

Insieme agli aggiornamenti AI per le app Bing e Microsoft Edge, Microsoft sta rinnovando l’app Skype per iOS per aggiungere la ricerca Bing basata sull’intelligenza artificiale. Microsoft afferma che l’integrazione di Bing aggiungerà “nuovi scenari e funzionalità utili e divertenti”.

Ad esempio, un gruppo di utenti di Skype può aggiungere bing al proprio gruppo e rispondere alle domande e fornire informazioni all’intero gruppo, utile per la pianificazione dei viaggi. Quando raggiungi gli amici, Bing può fornire informazioni dal Web, con il testo che può essere visualizzato in più modi.

