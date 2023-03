iPhone 15 presenterà display OLED più efficienti dal punto di vista energetico

I modelli di iPhone 15 saranno dotati di un chip driver del display OLED più efficiente dal punto di vista energetico prodotto sulla base di un processo a 28 nm, rispetto ai 40 nm dei modelli attuali, secondo un rapporto pubblicato oggi dall’Economic Daily News di Taiwan .

Il vantaggio principale del chip da 28 nm sarebbe il ridotto consumo energetico, che potrebbe contribuire a prolungare la durata della batteria per i modelli di iPhone 15.

Sebbene non siano stati segnalati importanti aggiornamenti del display per i prossimi iPhone, Dynamic Island dovrebbe espandersi agli iPhone 15 e iPhone 15 Plus standard. Anche le cornici attorno al display dovrebbero essere più sottili sui modelli di iPhone 15 Pro , il che potrebbe conferire a questi dispositivi un aspetto simile all’Apple Watch Series 8.