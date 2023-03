Apple acquisisce WaveOne Startup lavorando sulla compressione video basata su AI

Apple ha recentemente acquisito WaveOne, una startup con sede in California che stava sviluppando algoritmi AI per la compressione video, secondo TechCrunch .

Apple non ha confermato l’acquisizione, ma l’ex dirigente di WaveOne, Bob Stankosh, ha affermato che una “vendita dell’azienda ad Apple” è stata finalizzata all’inizio di quest’anno. Inoltre, il rapporto rileva che il sito Web di WaveOne è stato messo offline intorno a gennaio e che molti dei dipendenti dell’azienda ora lavorano in Apple in vari team di machine learning.

VIA