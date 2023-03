Utilità della tecnologia nella vita di tutti i giorni: dall’home banking ai giochi

Da quando, ormai da decenni, Internet è entrata prepotentemente nelle vite della gran parte di noi, abbiamo assistito a rapide e importanti evoluzioni tecnologiche per quanto riguarda il mondo delle comunicazioni; oggi, grazie a connessioni di notevole velocità (ADSL e fibra in primis) e a pc, tablet e smartphone di ultima generazione, la nostra vita quotidiana è stata rivoluzionata. Vediamo quindi alcuni esempi di piccole, ma importanti rivoluzioni, che la tecnologia ha comportato nella nostra vita di tutti i giorni.

# 1 – Home banking

Quando le banche cominciarono a proporre l’home banking ai propri clienti (soprattutto aziende), la novità fu accolta con un certo scetticismo, anche perché gli italiani sono generalmente diffidenti verso la tecnologia, soprattutto quando si toccano gli ambiti economici. Con il passare degli anni però, anche perché gli istituti bancari hanno un po’ forzato la mano ai loro clienti, la novità home banking ha finito per fare breccia e ora moltissimi effettuano operazioni bancarie di ogni tipo utilizzando il pc o lo smartphone con notevole risparmio di tempo e di denaro: bonifici, pagamento di tasse o di multe, addebito di bollette e via discorrendo.

# 2 – Spid, carta nazionale dei servizi e carta di identità elettronica

In passato, quando si dovevano ritirare gli esami del sangue, consultare il proprio estratto conto previdenziale, richiedere un certificato o comunque comunicare con gli uffici della Pubblica Amministrazione ecc. ci si doveva obbligatoriamente recare presso i relativi uffici aspettando pazientemente il proprio turno; del resto, trattandosi anche di informazioni sensibili, la presenza di persona era giustamente obbligatoria; oggi però, grazie a strumenti come lo Spid, la carta nazionale dei servizi e la carta elettronica, è possibile evitare noiose ed estenuanti code presso gli uffici pubblici perché si tratta di strumenti che forniscono ampie garanzie di sicurezza relativamente all’identità dell’utente che si connette a un determinato servizio.

# 3 – Posta elettronica certificata (PEC)

La posta elettronica certificata è una particolare tipologia di posta elettronica che consente di dare a un messaggio e-mail lo stesso valore legale che viene attribuito a una tradizionale lettera raccomandata A.R. (ovvero con avviso di ricevimento); è cioè un’e-mail che garantisce la prova dell’invio e della consegna. Grazie a questo tipo di posta elettronica è possibile quindi comunicare con uffici della Pubblica Amministrazione o con altri soggetti in tempi rapidissimi avendo le medesime garanzie offerte dall’invio di una raccomandata; è un classico esempio di firma elettronica.

# 4 – Giochi e riscossioni online

I giochi numerici sono una grande passione degli italiani; era quindi inevitabile che la tecnologia entrasse nel mondo del gioco offrendo agli appassionati la possibilità di giocare utilizzando un pc o uno smartphone; cosa che ovviamente deve essere fatta sempre con responsabilità e consapevolezza per non incorrere in problemi di nessun tipo.

Oltre alla possibilità di giocare, la tecnologia ci permette anche di sapere, tanto per fare un banale esempio, come riscuotere la vincita al MillionDAY; è infatti sufficiente collegarsi al sito ufficiale Lotto Italia o utilizzare l’app My Lotteries per verificare innanzitutto la vincita e conoscere poi tutte le possibilità di riscossione; con l’app, per esempio, è sufficiente inquadrare il QR code riportato sullo scontrino di gioco per fare la verifica di un’eventuale vincita.

Visto che la tecnologia ci consente rapidi controlli, è opportuno verificare sempre con l’apposita app. Così facendo si sarà assolutamente sicuri che non ci capiti come accaduto a Caserta a un giocatore un po’ distratto che evidentemente si è dimenticato di controllare se il proprio biglietto era o no vincente perdendo il diritto di riscuotere la vincita. Si ricorda infatti che, passato un determinato periodo di tempo, non è più possibile reclamare le vincite, nemmeno se si è in possesso del biglietto vincente.