AutoCAD per Mac 2024 ottiene il supporto nativo di Apple Silicon

Autodesk ha annunciato oggi che il software aggiornato AutoCAD 2024 e AutoCad LT 2024 per macOS è in grado di essere eseguito in modo nativo sui Mac Apple Silicon per la prima volta.

Ottimizzato sia per Mac Apple che per Mac Intel, il software AutoCAD aggiornato porterà miglioramenti delle prestazioni a coloro che dispongono di Mac serie M1 e M2 . Autodesk afferma che il supporto nativo del silicio Apple può aumentare le prestazioni fino a due volte rispetto al software 2023 non ottimizzato.

“AutoCAD per Mac 2024 e AutoCAD LT per Mac 2024 offrono incredibili nuovi miglioramenti delle prestazioni con la possibilità di eseguire AutoCAD in modo nativo su silicio Apple”, afferma Dania El Hassan, Direttore della gestione dei prodotti per AutoCAD, Autodesk. “È emozionante vedere come i clienti possono ora sfruttare appieno l’hardware e i chip della serie M più recenti per lavorare in modo più rapido”

