Come eliminare il tuo account Telegram

Telegram è una di queste app di messaggistica che enfatizza la privacy. È disponibile su PC, Mac e sui migliori telefoni 5G . Tuttavia, ci sono motivi per cui potresti voler eliminare il tuo account Telegram. Potrebbe essere perché non vuoi concedergli l’accesso ai tuoi contatti o perché manca la crittografia end-to-end per impostazione predefinita. Forse non sei soddisfatto di come gestisce i messaggi di eliminazione automatica. Forse non ti piace che il suo slogan di “gratis per sempre” abbia finito per avere una data di scadenza,

Qualunque sia il motivo che hai per tagliare i legami con la piattaforma, ci sono diversi modi per raggiungerlo. Questa guida ti mostra i passaggi necessari per eliminare definitivamente il tuo account Telegram.

Come eliminare immediatamente il tuo account Telegram

Se desideri eliminare il tuo account, molto probabilmente desideri che il processo venga completato il prima possibile senza un periodo di attesa. Telegram offre tale funzionalità, ma non la pubblicizza. Tuttavia, dovresti utilizzare l’app Web di Telegram.

Apri il tuo browser web preferito. Vai alla pagina Elimina account o Gestisci app di Telegram . Inserisci il numero di telefono che hai utilizzato per creare il tuo account Telegram. Un codice viene inviato a tutti i tuoi dispositivi attualmente connessi all’app Telegram. Inserisci il codice di conferma nell’apposito spazio nella pagina di accesso. Fare clic sul pulsante blu Accedi . Verrai indirizzato a una pagina Elimina il tuo account che spiega le implicazioni della tua azione insieme ad avvisi e collegamenti a misure alternative che puoi adottare. Digita il motivo per cui stai disabilitando il tuo account Telegram nella casella Perché te ne vai . Fai clic su Elimina il mio account . Viene visualizzata una finestra di dialogo che chiede di confermare l’eliminazione. Seleziona Sì, elimina il mio account

Come eliminare automaticamente il tuo account Telegram dopo un periodo di inattività

Poiché Telegram è un’app incentrata sulla privacy, sa che gli utenti vogliono assicurarsi che nessuno possa accedere alle loro informazioni. Ciò include gli utenti che non possono accedere al proprio account Telegram per eliminarlo o vogliono assicurarsi che tutte le informazioni indesiderate vengano rimosse dal proprio profilo. Per mantenere privati ​​gli account abbandonati, Telegram offre la possibilità di eliminare il tuo account se non accedi per un certo periodo di tempo.

Questa funzionalità è abilitata per impostazione predefinita, ma puoi scegliere di impostare il tempo necessario prima che il tuo account Telegram venga eliminato. Per impostare questo periodo di tempo, procedi come segue:

Apri l’app Telegram. Nell’angolo in alto a destra, seleziona il pulsante del menu . Nel menu, trova e seleziona Impostazioni . Seleziona Privacy e sicurezza . In Elimina il mio account, seleziona Se assente per . Scegli il periodo di tempo che fa per te, da un mese a un anno.

Dopo aver selezionato il periodo di tempo che desideri, Telegram cancella automaticamente il tuo account se rimani assente per un periodo di tempo superiore a quello specificato.