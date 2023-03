Le ultime ottimizzazioni di Google Chrome ti consentono di guardare YouTube per 18 ore sul MacBook Pro M2

L’ultima versione del browser Google Chrome progettata per Mac include ottimizzazioni progettate per preservare la durata della batteria.

In un post sul blog condiviso oggi, Google afferma che con una singola carica completa, un MacBook Pro M2 da 13 pollici con Chrome può essere utilizzato per navigare in Internet per 17 ore o guardare YouTube per 18 ore.

Con i miglioramenti alla modalità Risparmio energetico, il tempo di navigazione viene esteso per altri 30 minuti riducendo le attività in background non necessarie e mentre Google utilizza il MacBook Pro ‌M2‌ come esempio, la società afferma che anche coloro che utilizzano Mac più vecchi vedranno miglioramenti delle prestazioni.

Per aumentare la durata della batteria, Google ha apportato modifiche che includono l’ottimizzazione degli iframe per consumare meno energia, l’ottimizzazione dei timer JavaScript per riattivare la CPU meno spesso, l’ottimizzazione delle strutture dei dati per ottimizzare l’accesso e l’eliminazione di ridisegni non necessari.

