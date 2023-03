Microsoft annuncia il supporto iMessage su Windows con diverse limitazioni

Microsoft ha annunciato oggi che sta aggiungendo il supporto per iPhone alla sua app Phone Link su Windows 11. L’app consente agli utenti di iPhone di effettuare e ricevere telefonate, inviare e ricevere messaggi di testo e visualizzare le notifiche di un iPhone direttamente su un PC.

In particolare, l’app offre funzionalità iMessage limitate a Windows. Dopo aver associato un iPhone a un PC tramite Bluetooth e aver concesso alcune autorizzazioni sull’iPhone, gli utenti possono inviare e ricevere iMessage e messaggi di testo SMS in Phone Link, ma non c’è supporto per le chat di gruppo o l’invio di foto e video.

Come notato da Tom Warren di The Verge , Phone Link manca anche della cronologia completa dei messaggi per le conversazioni e mostra tutti i messaggi inviati e ricevuti come bolle grigie, il che significa che iMessage e i messaggi di testo SMS non possono essere differenziati.

