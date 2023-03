L’ultimo tablet Nubia di ZTE utilizza l’intelligenza artificiale per il 3D senza occhiali

Oggi, ZTE ha svelato il suo Nubia Pad 3D durante il Mobile World Congress di Barcellona. Il tablet utilizza i miglioramenti dell’intelligenza artificiale della società 3D Leia per un migliore tracciamento dei volti e la conversione in tempo reale dei media 2D in contenuti 3D.

Potresti aver sentito parlare della serie Lume Pad di tablet 3D di Leia, che sembra essere la piattaforma su cui è stato costruito il Nubia Pad 3D.

Il Nubia Pad 3D sfrutta la tecnologia 3D lightfield di Leia, che utilizza un filtro sotto il display per dirigere la luce a ciascuno dei tuoi occhi in modo indipendente, creando un effetto autostereoscopico (3D senza occhiali). Questo è integrato dal software di tracciamento del volto che monitora la posizione degli occhi rispetto al dispositivo e regola ciò che viene mostrato sullo schermo in modo che le immagini appaiano tridimensionali.

ZTE Nubia Pad 3D è dotato di un LCD IPS da 12,4 pollici con una risoluzione di 1600×2560 e una frequenza di aggiornamento di 120 Hz: specifiche abbastanza banali a parte la frequenza di aggiornamento, ma la magia 3D è sotto lo schermo e nel software. Utilizza un SoC Qualcomm Snapdragon 888, il processore al centro della maggior parte delle ammiraglie Android del 2021, ed è alimentato da una batteria da 9.070 mAh. Due serie di doppie fotocamere costituiscono sia la parte anteriore che quella posteriore del dispositivo, dandogli la visione stereoscopica necessaria per creare buoni contenuti 3D.

VIA