Come modificare o reimpostare la tua password Amazon

Se usi Amazon regolarmente o possiedi uno smart speaker intelligente Amazon Echo , la modifica della password è un passaggio fondamentale ma essenziale per proteggere il tuo account. Questa guida ti guiderà attraverso i vari modi per modificare la tua password, ti aiuterà a reimpostare la password se non riesci ad accedere al tuo account Amazon e spiegherà come abilitare 2FA per proteggere il tuo account.

Cambiare la tua password Amazon dal tuo telefono o computer

Amazon eseguirà un passaggio 2FA di base prima di consentirti di modificare la tua vecchia password. A seconda delle impostazioni del tuo account, invierà un’e-mail tramite messaggio di testo (SMS) o e-mail, quindi tieni il telefono a portata di mano quando cambi la password.

Cambia la tua password sull’app Amazon per Android e iOS

Questi passaggi sono identici per le app mobili Android e iPhone.

Apri l’app Amazon Shopping. Tocca il pulsante Profilo nella parte inferiore dello schermo. Tocca Il tuo account Tocca Accesso e sicurezza sotto l’ intestazione Impostazioni account . Toccare il pulsante Modifica accanto a Password per accedere alla pagina Modifica password. Immettere la password attuale, quindi la nuova password negli appositi campi password. Tocca Salva modifiche

Per completare la modifica della password del tuo account Amazon, verifica l’azione come descritto sopra.

Cambia la tua password sul desktop

Apri il sito web di Amazon sul tuo browser web desktop. Fai clic su Account ed elenchi nell’angolo in alto a destra dello schermo. Fai clic su Accesso e sicurezza . Potrebbe essere necessario accedere nuovamente al tuo account Amazon per accedere a questa pagina. Fare clic sul pulsante Modifica accanto a Password per accedere alla pagina Modifica password. Inserisci la tua password attuale, quindi la tua nuova password. Fai clic su Salva modifiche

Hai dimenticato la password di Amazon? Ecco come resettarlo.

Se hai dimenticato la password di Amazon, avrai bisogno dell’account e-mail e del numero di cellulare associati al tuo account. Se non hai accesso a nessuno dei due, contatta il servizio clienti di Amazon per recuperare la tua password. Dovresti anche contattare il servizio clienti di Amazon se non ricevi l’e-mail di assistenza per la password.

Reimposta la password Amazon persa sull’app Amazon

A causa delle impostazioni di sicurezza dell’app Amazon, non possiamo fornire screenshot di tutti i passaggi. Se hai difficoltà a completare questi passaggi sul dispositivo mobile, prova invece il metodo desktop.

Nella pagina di accesso dell’app, tocca Password dimenticata sotto il menu a discesa Serve aiuto . Inserisci l’indirizzo e-mail o il numero di telefono associato al tuo account. Amazon potrebbe chiederti di inserire il codice postale o il codice postale associato al tuo account per continuare. Amazon ti invia un’e-mail di assistenza per la password. Controlla l’e-mail per la tua password monouso (OTP). Questo assumerà la forma di un codice a sei cifre. Inserisci l’ OTP nell’apposita casella. Ora puoi creare una nuova password

Usa un browser desktop per reimpostare la tua password Amazon persa

Vai al sito di Amazon . Passa il mouse sopra il menu a discesa Account ed elenchi nell’angolo in alto a destra dello schermo. Fai clic su Accedi . Fai clic su Password dimenticata sotto il menu a discesa Hai bisogno di aiuto Inserisci l’indirizzo e-mail o il numero di telefono associato al tuo account. Amazon potrebbe chiederti di inserire il codice postale o il codice postale per continuare. Controlla la tua e-mail per una OTP (password monouso). Inserisci l’ OTP nell’apposita casella

Proteggi il tuo login Amazon con l’autenticazione a due fattori

Cambiare la tua password Amazon è un modo efficace per proteggere il tuo account, ma sei ancora in balia di tutti i difetti che derivano dalle password. Abilitare l’autenticazione a due fattori (2FA) è il modo più semplice ed efficace per proteggere il tuo account.

L’abilitazione di 2FA richiede l’utilizzo di un’app esterna come Google Authenticator o Authy . Se abilitato, dovrai verificare ogni accesso al tuo account Amazon approvandolo manualmente tramite l’app.

Le password complesse non sono infallibili, quindi questo è un metodo eccellente per proteggere il tuo account, poiché i piantagrane hanno bisogno del tuo telefono per ottenere l’accesso. Dopo aver scelto la tua app 2FA preferita, segui il metodo seguente per aggiungere 2FA al tuo account.