Voltme Revo: caricatori piccoli e potenti

Per chi non ne fosse a conoscenza, Voltme è un nuova azienda emergente nel settore della ricarica, che si occupa principalmente di componenti per la ricarica ed energia e produce dispositivi di buona qualità a prezzi decisamente competitivi.

In questo articolo vedremo quale sono le principali caratteristiche e funzionalità del nuovo caricabatterie della serie REVO USB C 65W GaN. – Packaging Il packaging utilizzato da VOLTME, è molto semplice, ma nello stesso tempo curato nei minimi dettagli, il dispositivo e riposto in cartone di colore giallo con una trama, che richiama il colore e l’identità brand. Materiali e assemblaggio Questa sezione può essere comune per tutti i prodotti, visto che sono tutti realizzati con ottimi materiali (plastici) e risultano davvero robusti, resistenti e belli da vedere. Sono perfetti per l’utilizzo in casa o in mobilità: li possiamo portare sempre con noi senza temere di romperli o rovinarli. Il design è classico, ma su tutti troviamo una bellissima trama 3D che li rende unici e subito distinguibili dalla concorrenza. Anche i fori dove dobbiamo inserire i vari cavi USB sono ben rifiniti e trasmettono robustezza e solidità. Molto bello e apprezzato il logo VOLTME che si illumina quando i caricatori vengono collegati alla corrente. Stesso discorso per il cavo USB, realizzato in gomma morbida e con le estremità rinforzate per evitare crepe nei punti di ricarica. Insomma, abbiamo a che fare con prodotti che dureranno nel tempo senza ombra di dubbio. Niente è lasciato al caso, tutto è stato realizzato con estrema cura e attenzione. La qualità c’è, si vede e si tocca con mano. Principali caratteristiche del VOLTME Revo USB C 65W GaN Potenza massima: 65W

Ingresso: 100~240Vac 50/60Hz 1,5A max.

tensione di uscita: 5V-20V;

Intervallo di tensione di ingresso da/a: 100-240 V;

Technologia: GaN III / V-Dynamic / PD3.0 / QC3.0 / PPS

Circuiti di protezione: Protezione da cortocircuito/protezione da sovraccarico/protezione da sovracorrente/protezione da sovratemperatura. Su uno dei lati corti del caricatore troviamo le combinazioni di potenza erogata, a seconda del numero di dispositivi connessi e delle porte a cui sono collegati. Possiamo utilizzare le due porte USB C contemporaneamente, ma in questo caso la potenza erogata sarà di 65W per porta. Se invece si usa una USB C ed una USB A, allora avremo 100W+22.5W. È possibile anche usare tutte e tre le porte in contemporanea: in questo caso le potenze si suddivideranno in 65W+45W+22.5W. Il caricatore inoltre adatta la potenza di ricarica al dispositivo che stiamo usando: se il nostro notebook supporta 65W, possiamo anche collegarlo alla porta da 140W, verrà erogata solo la potenza richiesta. Non dimentichiamo, infine, la tecnologia GaN III: ancora più piccola (gli permette di essere compatto), più efficiente e dissipa meglio il calore.

VOLTME Caricatore USB C Multiplo 20W 2-Porte Nero, Caricabatterie da Parete PD3.0 & PPS

Questo è il più semplice ed economico dei 3, ma risulta comunque interessante perché, pur essendo veramente piccolo e leggero, permette di ricaricare comunque due dispositivi assieme.

Dotato di una corrente massima di 3A, è in grado di caricare il nostro dispositivo a velocità elevata. La ricarica USB-C da 20W offre la potenza necessaria per ricaricare lo smartphone al 50% in circa 30 minuti, ovvero fino a 3 volte più velocemente del vecchio caricatore da 5W.

Rispetto agli altri, questo è più indicato per l’uso a casa o in ufficio, ideale per ricaricare i nostri gadget durante la notte o durante la giornata lavorativa. Essendo piccolo e compatto si può comunque portare in viaggio, ma solo se non dobbiamo ricaricare tablet o computer: in questo caso è meglio scegliere i modelli più potenti e completi.

Parlando di caratteristiche tecniche, questo adattatore di alimentazione PD 3.0 e caricatore rapido PPS supporta la ricarica multitensione a 5V, 9V, 12V con uscita 20W Max, garantendo la compatibilità universale con la maggior parte dei telefoni e tablet.

VOLTME Cavo USB C USB C 2.0 1,8m

Veramente ottimo anche il cavo. La sua lunghezza di quasi 2 metri ci permette di ricaricare veramente di tutto con la massima comodità.

La velocità di ricarica massima supportata è di 100W.

Come già detto, poi, sono eccellenti i materiali e apprezzo molto le estremità rinforzate, dettagli che mancano in prodotti concorrenti e più economici.

Una caratteristica importante di questo cavo è che è compatibile con caricabatterie fino a 100 W, ha una resistenza fino a 10.000 piegature ed una capacità di sollevare fino a 100 kg senza rompersi.

La velocità di trasferimento dati è in grado di arrivare fino a 480 Mbps (USB 2.0) è compatibile con la ricarica Quick Charge, PD 3.0, PPS, e grazie alla presenza al suo interno, di un chip intelligente e in grado di monitorare i parametri di ricarica per migliorarne la sicurezza.

– Conclusioni finali Le nostre conclusioni finali sono positive, in quanto è davvero realizzato con materiali di ottima fattura e le sue dimensioni sono contenute. Durante i nostri test, si è comportato egregiamente, non abbiamo riscontrato alcun riscaldamento e lo abbiamo davvero apprezzato in quanto è compatto, versatile e leggero e riesce tranquillamente a caricare la maggior parte dei dispositivi. Nel complesso risulta comodo, soprattutto da portare in viaggio in quanto è davvero molto compatto, questo grazie alla tecnologia GaN.

