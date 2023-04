Scopri i principali futures

Quali sono i principali Futures?

Senza dubbio i futures rappresentano uno strumento finanziario fra i più diffusi degli ultimi anni grazie alla propria estrema versatilità. Qui di seguito ne descriveremo le caratteristiche, andando poi a identificare quali sono i principali futures presenti sul mercato, come ad esempio quelli sull’indice S&P 500, i futures sui tassi di interesse e i future dax.

Cosa sono i futures

I futures sono uno strumento finanziario utilizzato per gestire il rischio di fluttuazioni di prezzo in un determinato mercato. In sostanza, un contratto futures è un accordo tra due parti per acquistare o vendere un determinato bene o strumento finanziario a un prezzo prestabilito in una data futura specifica. Il prezzo dei futures è determinato dalle dinamiche di mercato sottostanti, come l’offerta e la domanda del bene sottostante, i tassi di interesse e altre variabili economiche. L’acquirente di un contratto futures si impegna ad acquistare il bene sottostante a un prezzo prestabilito, mentre il venditore si impegna a venderlo allo stesso prezzo.

I vantaggi dei futures

Il vantaggio dei futures è che consentono ai partecipanti del mercato di gestire il rischio di fluttuazioni di prezzo. Ad esempio, un produttore di grano può vendere un contratto futures per proteggersi dalle fluttuazioni dei prezzi del grano. Se il prezzo del grano scende, il produttore perderà denaro sulla vendita del grano, ma guadagnerà sulla vendita del contratto futures. Se il prezzo del grano sale, il produttore guadagnerà sulla vendita del grano, ma perderà denaro sulla vendita del contratto futures. In questo modo, il produttore può proteggere il proprio reddito dalle fluttuazioni dei prezzi del grano.

La regolamentazione del mercato dei futures

Il mercato dei futures è altamente regolamentato: la maggior parte delle transazioni futures sono eseguite tramite intermediazione di una borsa valori, che agisce come intermediario tra il venditore e l’acquirente. La borsa valori fornisce anche una garanzia finanziaria, chiamata margine, che deve essere depositata dai partecipanti al mercato al momento della negoziazione del contratto futures. Il margine è una somma di denaro che viene utilizzata per coprire eventuali perdite che possono verificarsi durante il periodo del contratto. Se il prezzo del bene sottostante scende, l’acquirente del contratto futures può perdere denaro sulla posizione. In questo caso, la borsa valori utilizzerà i fondi del margine per coprire le perdite. Se il prezzo del bene sottostante aumenta, il venditore del contratto futures può perdere denaro sulla posizione. In questo caso, la borsa valori utilizzerà i fondi del margine del venditore per coprire le perdite.

I principali futures sul mercato

Per quanto riguarda i futures più conosciuti, il mercato delle materie prime offre una vasta gamma di contratti futures. I futures sul petrolio, ad esempio, sono uno degli strumenti finanziari più popolari nel mercato delle materie prime. Anche i futures sull’oro, il rame e l’argento sono tra i più negoziati. Nel mercato azionario, i futures sull’indice S&P 500 sono tra i più comuni. Questi contratti futures consentono ai partecipanti del mercato di investire nell’indice S&P 500, che rappresenta il valore combinato di 500 grandi società statunitensi. I futures sui tassi di interesse sono utilizzati dai partecipanti del mercato per proteggersi dalle fluttuazioni dei tassi di interesse a breve termine. I futures sui tassi di interesse sono anche utilizzati dai partecipanti del mercato per scommettere sulle mosse della banca centrale, come ad esempio l’aumento o la diminuzione dei tassi di interesse. Infine i futures DAX sono strumenti finanziari derivati che consentono agli investitori di scommettere sull’andamento dell’indice azionario tedesco DAX30. I contratti futures DAX sono negoziati sul mercato EUREX