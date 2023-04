Come ottenere un rimborso dal Google Play Store

Questa guida mostra come richiedere un rimborso su Google Play e le relative restrizioni. La politica di rimborso è la stessa per tutte le app, i giochi e le microtransazioni. Ti mostriamo anche come ottenere un rimborso per e-book, audiolibri, programmi TV e film.

Il modo più semplice per ottenere un rimborso dal Google Play Store è sul cellulare

In base alle norme sui rimborsi del Google Play Store , puoi richiedere un rimborso per app e acquisti in-app entro 48 ore dall’acquisto. E-book, audiolibri, film e programmi TV possono essere rimborsati entro sette giorni a condizione che tu non abbia scaricato o iniziato a guardare il contenuto.

I rimborsi vengono generalmente elaborati entro un giorno lavorativo e i fondi vengono automaticamente restituiti al tuo metodo di pagamento. Se Google rifiuta la tua richiesta o sei al di fuori del periodo di 48 ore per un’app, contatta lo sviluppatore dell’app per un rimborso.

Se rimborsi un acquisto e lo riacquisti in un secondo momento, non riceverai un rimborso automatico. In questa situazione, devi contattare l’assistenza di Google Play o lo sviluppatore dell’app per richiedere un rimborso.

Come richiedere un rimborso su Google Play Store su dispositivo mobile

Segui i passaggi seguenti e dovresti ottenere un rimborso senza problemi se sei coperto dalle norme sui rimborsi di Google Play.

Metodo 1: ideale per rimborsare l’acquisto di un’app

Vai alla pagina Play Store dell’app acquistata e tocca Rimborso . Fai clic su Richiedi rimborso nella finestra pop-up Dopo aver confermato il rimborso, riceverai un’email di conferma che la tua richiesta di rimborso è stata elaborata e i fondi verranno rimborsati

Metodo 2: per il rimborso di un’app o di un acquisto in-app

Questo metodo può essere utilizzato per il rimborso di qualsiasi acquisto.

Apri il Play Store e tocca la tua immagine del profilo nell’angolo in alto a destra dello schermo. Tocca Pagamenti e abbonamenti dalla finestra pop-up. Tocca Budget e cronologia Tocca il tuo acquisto e tocca Rimborso . Conferma il rimborso toccando Sì nella finestra pop-up.

Richiedere un rimborso è relativamente semplice, ma controllare il tuo estratto conto bancario è sempre una buona idea per assicurarti che i fondi arrivino. In caso di problemi con la richiesta di rimborso, contatta il team di assistenza del Google Play Store .

Come richiedere un rimborso utilizzando un desktop

Puoi anche richiedere un rimborso tramite la pagina di assistenza di Google sul desktop.

Vai all’argomento della Guida di Google Play sulla richiesta di rimborso. Fai clic su Richiedi un rimborso . Questo ti porta a una pagina che si collega alla politica di rimborso. Fare clic su Continua in fondo alla pagina Seleziona Sì e fai clic su Continua nella parte inferiore della pagina per vedere i tuoi acquisti recenti. Selezionando No e facendo clic su Continua viene visualizzato un collegamento e viene richiesto di accedere all’account Google corretto. Seleziona l’acquisto che desideri rimborsare e fai clic su Continua per andare a una pagina di conferma Seleziona il motivo della tua richiesta di rimborso e fai clic su Continua La pagina successiva chiede anche un motivo per la tua cancellazione. Tuttavia, è necessario digitare il testo in un campo prima che il pulsante Continua diventi blu. Descrivi il problema e fai clic su Richiedi un rimborso per completare la procedura

Come richiedere un rimborso per un acquisto più vecchio di 48 ore

Se il pulsante di rimborso non viene visualizzato nell’elenco delle transazioni, il periodo di rimborso di 48 ore è scaduto e dovrai contattare l’ Assistenza Google o lo sviluppatore dell’app per richiedere il rimborso di un acquisto per il quale il periodo di rimborso è scaduto.

Per contattare lo sviluppatore dell’app, vai alla pagina Play Store dell’app e tocca Contatto sviluppatore per espandere le informazioni di contatto dello sviluppatore. Una volta visualizzato l’indirizzo e-mail nel menu a discesa, tocca l’e-mail per redigere un’e-mail allo sviluppatore in merito al tuo rimborso. Includere quante più informazioni pertinenti possibili. Maggiori informazioni aiutano sempre a recuperare i tuoi soldi.

Controlla lo stato o la cronologia di un rimborso

Il sistema di rimborso online di Google ha un controllo dell’avanzamento del rimborso integrato. Se hai richiesto un rimborso e non ti sei accorto che il denaro è stato rimborsato o se il rimborso non è stato riportato sul tuo conto bancario, puoi controllare lo stato del rimborso. Ecco come: