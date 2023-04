Apple ha interrotto la produzione di chip M2 a gennaio a causa del “crollo” delle vendite di Mac

Apple ha interrotto la produzione dei suoi chip della serie M2 all’inizio del 2023 a seguito di un pronunciato calo della domanda globale di MacBook, afferma un nuovo rapporto dalla Corea.

Di fronte al “crollo” delle vendite di Mac in mezzo a una grave flessione del mercato dei PC, Apple a gennaio ha completamente sospeso la produzione dei suoi processori della serie M2 progettati su misura che alimentano i nuovi modelli MacBook Pro e Mac mini e l’ultimo MacBook Air, secondo The Elec .

Come osserva il rapporto, TSMC finalizza il suo processo di fabbricazione inviando i prodotti lavorati con wafer alla fabbrica coreana di Amkor Technology per il lavoro di confezionamento. Tuttavia, a gennaio e febbraio non è stato riferito alcun prodotto in arrivo, il che ha anche costretto l’azienda di parti di materiale di imballaggio per i chip M2 a interrompere la fornitura dei soliti materiali.

Si dice che la sospensione sia continuata fino a febbraio, dopodiché è ripresa la produzione dei chip della serie M2, ma erano “solo la metà del livello dell’anno precedente”, ha affermato il rapporto in lingua coreana, citando una persona che ha familiarità con la questione.

Le entrate di Apple sono diminuite di circa il 5% su base annua nel primo trimestre , un calo più marcato di quanto previsto dagli analisti poiché Apple ha dovuto affrontare in particolare i problemi di fornitura di iPhone, ma che ha visto anche un calo di Mac e dispositivi indossabili.

Le entrate dell’iPad sono aumentate del 30% grazie al lancio dei nuovi modelli M2 ‌iPad‌, ma le entrate del Mac hanno registrato un notevole calo perché non sono stati rilasciati nuovi Mac negli ultimi mesi del 2022. Le entrate del Mac sono state di $ 7,7 miliardi, in calo rispetto ai $ 10,9 miliardi dell’anno -fa trimestre.

Durante la sua chiamata sugli utili del primo trimestre 2023 , il CEO Tim Cook ha ammesso che Apple ha dovuto affrontare una situazione “impegnativa” nel mercato dei PC. “L’industria si sta contraendo”, ha detto Cook. “Abbiamo una quota bassa ma abbiamo un vantaggio competitivo con il silicio Apple, quindi strategicamente siamo ben posizionati all’interno del mercato. Ma penso che sarà un po’ difficile a breve termine”, ha aggiunto il capo di Apple.

Apple ha presentato il chip M2 nel giugno 2022, quando è apparso in un MacBook Pro da 13 pollici aggiornato e in un nuovo MacBook Air. Nel gennaio 2023, Apple ha quindi aggiunto le varianti M2 Pro e M2 Max ai suoi modelli MacBook Pro da 14 e 16 pollici e ha anche aggiunto i chip M2 e M2 Pro alle sue opzioni di configurazione del Mac mini.

VIA