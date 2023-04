Face ID sotto display debutterà su “iPhone 17 Pro”

” iPhone 17 Pro” sarà il primo ‌iPhone‌ a presentare la tecnologia Face ID sotto il pannello , secondo l’analista di display Ross Young.

In una tabella di marcia aggiornata condivisa su Twitter oggi, Young ha affermato che la tecnologia ‌Face ID‌ sotto il display sarà ancora accompagnata da un ritaglio circolare per la fotocamera frontale. Questa implementazione dovrebbe persistere fino ai modelli ‌iPhone‌ “Pro” del 2027, che sposteranno anche la fotocamera sotto il display per un vero aspetto “tutto schermo”.

La previsione differisce dalla roadmap iniziale di Young condivisa nel maggio 2022. In precedenza, si aspettava che i modelli di iPhone 16 Pro del 2024 sarebbero stati i primi a presentare la tecnologia ‌Face ID‌ sotto il pannello. Il mese scorso, Young ha affermato che questo ritardo di un anno era dovuto a ” problemi con i sensori “.

Il cambiamento significa che i due ritagli del display che attualmente compongono Dynamic Island rimarranno apparentemente invariati per tre successive generazioni di iPhone “Pro“.

